Cierres de carriles y rampas en el Puente Roosevelt comienzan este fin de semana

Si utiliza el Puente Roosevelt que conecta DC y Virginia, prepárese para cierres de carriles que durarán meses.

A partir del domingo, se cerrará un carril del puente en cada dirección, reduciendo la capacidad de tráfico a dos carriles en cada dirección.

Además, se cerrará la rampa de la Ruta 50 en dirección este desde Arlington Boulevard.

El Departamento de Transporte del Distrito dijo que los conductores deben esperar que los cierres continúen hasta principios de junio.

Para evitar el cierre de la rampa, se colocarán señales de desvío que dirigirán a los viajeros de Virginia que se dirigen a DC a tomar la George Washington Parkway hasta el Puente Arlington Memorial.

DDOT sugirió que los conductores consideren otras formas de entrar y salir de la ciudad, incluso a través del Puente Key.

Los cierres temporales son parte del trabajo en curso para reparar y mejorar el Puente Roosevelt , cuya finalización se espera para la primavera de 2028.

Se estima que las obras de construcción del puente, que tienen como objetivo extender su vida útil entre 20 y 30 años y mejorar la movilidad y la seguridad de peatones y ciclistas, según el DDOT, costarán 128 millones de dólares.