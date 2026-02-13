Delcy Rodríguez asegura que la liberación de presos no se ha tratado con el Gobierno Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en una entrevista televisiva que la liberación de presos que lleva acometiendo Caracas desde diciembre y que se ha acelerado tras el derrocamiento de Nicolás Maduro no es un tema que haya sido discutido con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

«Este es un tema que no ha estado en la agenda bilateral con los EE.UU. Ha sido una iniciativa de Venezuela desde diciembre de 2025», afirmó tajante Rodríguez en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC.

Al ser preguntada sobre si su Gobierno interino se compromete a liberar a «presos políticos detenidos injustamente», Rodríguez contestó que «absolutamente».

La mandataria afirmó que ahora mismo se está dando «un proceso de profunda evaluación del sistema judicial», el cual defendió al asegurar que ha mantenido «la paz en Venezuela»

«Ese sistema de justicia, con sus logros y sus fallas, protegió la paz de los venezolanos. Sin embargo, hay cosas que corregir. Y sin duda, las corregiremos», añadió.

Rodríguez defendió también la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999 que está impulsando su Gobierno y cuyo debate definitivo el Parlamento, controlado por el chavismo, ha aplazado hoy mismo a la próxima semana.

Según el Gobierno venezolano se han liberado más de 800 presos desde diciembre, unas excarcelaciones que se aceleraron con la caída de Maduro.

Tras el derrocamiento de Maduro a manos de EE.UU., el Gobierno Trump ha concedido el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo.

Por su parte, organizaciones civiles defienden que la cifra de presos liberados estarían en realidad en torno a la mitad de lo que dice el Gobierno interino de Rodríguez.