El DHS intensifica la vigilancia en las redadas de inmigración, arrestando a ciudadanos

Luis Martínez se dirigía al trabajo en una fría mañana de Minneapolis cuando agentes federales lo acorralaron de repente, obligando a la camioneta que conducía a detenerse en medio de la calle.

Agentes enmascarados golpearon la ventana, exigiendo a Martínez que mostrara su identificación. Entonces, uno sostuvo su celular a centímetros del rostro de Martínez y examinó sus rasgos, capturando la forma de sus ojos, las curvas de sus labios, los cuadrantes exactos de sus mejillas.

Durante todo el tiempo que estuvo el agente, este le preguntó: ¿Es usted ciudadano estadounidense?

El encuentro en un suburbio de Minneapolis esta semana captura las tácticas que se exhiben en la ofensiva migratoria de la administración Trump en Minnesota, que describe como la más grande de su tipo y que ha atraído el escrutinio nacional después de que agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses este mes.

En Minnesota y otros estados donde el Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado su personal, las autoridades afirman que las medidas de seguridad están dirigidas a los infractores graves. Sin embargo, fotografías, videos y documentos internos presentan un panorama diferente, mostrando a los agentes recurriendo en gran medida a la vigilancia biométrica y a vastas bases de datos interconectadas, lo que pone de relieve cómo un extenso aparato de vigilancia digital se ha convertido en un elemento central de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Los expertos en libertades civiles advierten que el uso creciente de esos sistemas corre el riesgo de afectar a ciudadanos y no ciudadanos por igual , a menudo con poca transparencia o supervisión significativa.

Durante el último año, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales han ampliado drásticamente su capacidad para recopilar, compartir y analizar datos personales de las personas, gracias a una red de acuerdos con agencias locales, estatales, federales e internacionales, además de contratos con empresas tecnológicas y corredores de datos. Las bases de datos incluyen registros de inmigración y viajes, imágenes faciales e información extraída de bases de datos de vehículos.

En el caso de Martínez, el escaneo facial no encontró ninguna coincidencia y no fue hasta que presentó su pasaporte estadounidense, que dijo llevaba por temor a un encuentro así, que los agentes federales lo dejaron ir.

“Le decía a la gente que aquí en Minnesota es como un paraíso para todos, que todas las culturas son libres”, dijo. “Pero ahora la gente está huyendo del estado por todo lo que está sucediendo. Es aterrador. Ya no es seguro”.

Junto con otros datos y sistemas de vigilancia gubernamentales, las autoridades federales ahora pueden monitorear las ciudades estadounidenses a una escala difícil de imaginar hace tan solo unos años, afirman los defensores. Los agentes pueden identificar a las personas en la calle mediante reconocimiento facial, rastrear sus movimientos mediante lectores de matrículas y, en algunos casos, utilizar datos de ubicación de teléfonos disponibles comercialmente para reconstruir rutinas y asociaciones cotidianas.

Cuando The Associated Press le preguntó sobre el uso cada vez mayor de herramientas de vigilancia, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no revelaría métodos sensibles de aplicación de la ley.

“El uso de diversas formas de tecnología en apoyo de las investigaciones y las actividades de aplicación de la ley ayuda a detener a miembros de bandas criminales, delincuentes sexuales infantiles, asesinos, traficantes de drogas, ladrones de identidad y más, todo ello respetando las libertades civiles y los intereses de la privacidad”, afirmó.

Dan Herman, ex asesor principal de Aduanas y Protección Fronteriza en la administración Biden que ahora trabaja en el Centro para el Progreso Americano, dijo que el acceso del gobierno al reconocimiento facial, otros datos personales y sistemas de vigilancia representa una amenaza para los derechos de privacidad de las personas y las libertades civiles sin los controles adecuados.

¿Tienes algún dato noticioso? Contacte al equipo de investigación global de AP en investigative@ap.org . Para comunicaciones seguras y confidenciales, utilice la aplicación gratuita Signal: +1 (202) 281-8604.

Tienen acceso a una enorme cantidad de datos sobre comercio, viajes, inmigración y control. Se trata de un recurso importante y valioso para la seguridad nacional, pero existe la preocupación por la posibilidad de abusos —dijo Herman—. Todos deberían estar muy preocupados por la posibilidad de que estos datos se utilicen como arma para fines indebidos.

Reconocimiento facial

El miércoles, el DHS reveló en línea que ha estado utilizando una aplicación de reconocimiento facial, Mobile Fortify, que, según afirma, utiliza «fotos de fuentes confiables» para comparar los escaneos faciales que los agentes toman para verificar la identidad de las personas. La aplicación, que según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es desarrollada por el proveedor NEC, utiliza sistemas de comparación facial o de reconocimiento de huellas dactilares.

La aplicación estaba en funcionamiento para CBP y ICE antes de la ofensiva migratoria en el área de Los Ángeles en junio, cuando el sitio web 404Media informó por primera vez sobre su existencia .

En las interacciones observadas por los periodistas y en los videos publicados en línea, rara vez se ve a los agentes federales pidiendo consentimiento antes de sostener sus teléfonos celulares frente a las caras de las personas, y en algunos clips continúan escaneando incluso después de que alguien se opone.

En dos casos vistos por un periodista de AP cerca de Columbia Heights, Minnesota, donde funcionarios de inmigración detuvieron recientemente a un niño de 5 años y a su padre, agentes enmascarados sostenían sus teléfonos a 30 centímetros de las caras de las personas para capturar sus datos biométricos.

La tecnología se parece a los sistemas de reconocimiento facial utilizados en los aeropuertos, pero a diferencia de los controles en los aeropuertos, donde los viajeros normalmente son notificados y a veces pueden optar por no participar, Martínez dijo que no le dieron otra opción.

Según una demanda interpuesta este mes contra el DHS por el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, el DHS ha utilizado Mobile Fortify sobre el terreno más de 100,000 veces. El Departamento de Seguridad Nacional declaró a AP que Mobile Fortify facilita la verificación precisa de la identidad y el estatus migratorio durante las operaciones de control. Opera con un umbral de coincidencia deliberadamente alto y utiliza solo algunos datos de inmigración.

Sin pautas federales para el uso de herramientas de reconocimiento facial, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos advirtió en un informe de septiembre de 2024 que su implementación genera preocupaciones sobre la precisión, la supervisión, la transparencia, la discriminación y el acceso a la justicia.

Imágenes de la cámara corporal

El año pasado, la administración Trump redujo un programa para proporcionar cámaras corporales a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, pero funcionarios de la administración dijeron que algunos agentes vinculados al tiroteo fatal de la enfermera de la UCI de Minneapolis, Alex Pretti, las llevaban y que ahora se están revisando las imágenes.

Gregory Bovino, quien fue el principal funcionario de la Patrulla Fronteriza de la administración encargado de la represión migratoria en Minneapolis hasta el lunes, comenzó a usar una cámara corporal en respuesta a la orden de un juez a fines del año pasado.

El video de la cámara corporal podría ayudar a aclarar los eventos que rodearon el asesinato de Pretti a manos de agentes federales, quien estaba filmando a agentes de inmigración con su teléfono celular cuando le dispararon por la espalda.

Los funcionarios de la administración cambiaron su tono después de que surgiera un video independiente que planteó serias preguntas sobre las acusaciones de algunos funcionarios de Trump de que Pretti tenía la intención de dañar a los agentes.

Tecnologías emergentes

El Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias afiliadas están probando y desplegando más de 100 sistemas de inteligencia artificial, incluidos algunos utilizados en actividades de aplicación de la ley, según la divulgación del departamento el miércoles.

El año pasado, el Congreso autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a obtener más de 2.700 millones de dólares para construir sistemas de vigilancia fronteriza y agregar inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

En las últimas semanas, el DHS solicitó más información a la industria privada sobre cómo las empresas de tecnología y los proveedores de datos pueden apoyar sus investigaciones y ayudar a identificar a las personas.

Mientras tanto, Palantir, contratista gubernamental de larga trayectoria, recibió 30 millones de dólares para extender un contrato para construir un sistema diseñado para localizar a personas señaladas para deportación. El miércoles, la administración Trump reveló que está utilizando los modelos de inteligencia artificial de Palantir para analizar las pistas sobre inmigración enviadas a su línea de denuncias.

El DHS también ha estado explorando asociaciones con empresas de lectores de matrículas como Flock Safety para ampliar sus capacidades de seguimiento.

Rachel Levinson-Waldman, quien dirige el Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, dijo que una mayor financiación para las herramientas de vigilancia del gobierno cambia el panorama.

“Estamos desarrollando estas tecnologías para el control migratorio”, dijo. “¿También las ampliaremos o las utilizaremos contra ciudadanos estadounidenses que participan en actividades totalmente legales o de protesta?”