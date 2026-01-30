El periodista fue arrestado después de cubrir una protesta en una iglesia de Minnesota

El periodista Don Lemon y otras tres personas fueron arrestadas el viernes en relación con una protesta contra la inmigración que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota y aumentó las tensiones entre los residentes y funcionarios federales.

Lemon fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría los Premios Grammy, según informó su abogado, Abbe Lowell. Se desconoce qué cargo o cargos enfrentan Lemon y los demás por la protesta del 18 de enero en la Iglesia Cities de St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) es pastor.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, ha dicho que no tiene ninguna afiliación a la organización que ingresó a la iglesia y que estaba allí como periodista que documentaba a los manifestantes.

El corresponsal de AP en Washington, Sagar Meghani, informa sobre el arresto de Don Lemon después de una protesta en una iglesia de Minneapolis.

“Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente a lo que siempre ha hecho”, declaró Lowell en un comunicado. “La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder”.

La Fiscal General Pam Bondi publicó en las redes sociales el viernes por la mañana confirmando el arresto de Lemon y los demás que estaban presentes durante la protesta.

“Bajo mi dirección, temprano esta mañana, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”, dijo Bondi.

‘Sigue intentándolo’

Desde que dejó CNN, Lemon se ha unido a la legión de periodistas que han emprendido su propio negocio, publicando regularmente en YouTube. No ha ocultado su desprecio por el presidente Donald Trump. Sin embargo, durante su programa en línea desde la iglesia, repitió: «No estoy aquí como activista. Estoy aquí como periodista». Describió la escena que tenía delante y entrevistó a feligreses y manifestantes.

La semana pasada, un magistrado rechazó la solicitud inicial de la fiscalía de acusar al veterano periodista. Poco después, predijo en su programa que la administración lo volvería a intentar.

Y adivina qué —dijo—. Aquí estoy. Sigue intentándolo. Eso no me va a impedir ser periodista. Eso no va a disminuir mi voz. Adelante, conviérteme en el nuevo Jimmy Kimmel, si quieres. Simplemente hazlo. Porque no me voy a ir a ninguna parte.

El líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, calificó el arresto de Lemon de «alarmante» y dijo que la administración Trump está usando un «mazo» sobre «las rodillas de la Primera Enmienda».

“No podemos permitir que Donald Trump nos ponga cinta adhesiva en la boca para silenciar nuestro derecho a la libertad de expresión, cuando su administración está llevando a cabo algunas de las acciones más atroces de la historia estadounidense”, dijo Sharpton en un comunicado.

Escrutinio desalentador

Fort, una periodista independiente, transmitió en vivo los momentos previos a su arresto el viernes en Facebook Live, diciendo «los agentes están en mi puerta ahora mismo» con una orden de arresto y una acusación del gran jurado.

«No siento que tenga mi derecho a la primera enmienda como miembro de la prensa porque ahora los agentes federales están en mi puerta arrestándome por filmar la protesta de la iglesia hace unas semanas», dijo Fort, y agregó que sabía que estaba en una lista sellada de acusados.

No estaba claro de inmediato si Fort y los otros dos habitantes de Minnesota que fueron arrestados tienen abogados.

Kelly McBride, vicepresidenta senior del Instituto Poynter, dijo que estos arrestos y el reciente registro de la casa de un periodista del Washington Post envían un mensaje claro que disuade a los periodistas de documentar la oposición a la administración Trump.

“Todo esto se trata de intimidación. Y parece que a esta administración no le gusta ser escrutada por el público y los periodistas. No quieren que la gente vea lo que hacen”, dijo McBride. Es una carga adicional para los periodistas independientes que no cuentan con el respaldo de los medios de comunicación para pagar su defensa.

Crews es un líder de Black Lives Matter Minnesota que ha liderado muchas protestas y acciones por la justicia racial, particularmente después del asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020.

Después de que funcionarios de la administración Trump dijeron a principios de este mes que habría arrestos en la protesta de la iglesia, Crews dijo a The Associated Press que hay una «tradición» de que activistas y líderes negros sean atacados o sometidos a violencia.

“Al igual que una persona negra, siempre debes tener eso en mente”, dijo Crews.

Manifestantes acusados ​​previamente

Un destacado abogado de derechos civiles y otras dos personas involucradas en la protesta fueron arrestados la semana pasada. La fiscalía los ha acusado de violaciones de derechos civiles por interrumpir el servicio religioso de la Iglesia de las Ciudades .

El Departamento de Justicia inició una investigación de derechos civiles después de que el grupo interrumpiera los servicios coreando “ICE fuera” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que recibió un disparo mortal de un oficial de ICE en Minneapolis.

“Escuchen alto y claro: NO TOLERAMOS ATAQUES A LUGARES DE CULTO”, escribió Bondi en una publicación en las redes sociales la semana pasada.

Jordan Kushner, abogado de Nekima Levy Armstrong, quien estaba en el primer grupo arrestado, dijo que los últimos procesamientos «son inaceptables».

“La protesta no violenta no es un delito federal”, dijo Kushner.

Cities Church pertenece a la Convención Bautista del Sur y tiene como uno de sus pastores a David Easterwood, quien dirige la oficina de campo de ICE en St. Paul.

“Estamos agradecidos de que el Departamento de Justicia haya actuado rápidamente para proteger a Cities Church para que podamos seguir viviendo fielmente la misión de la iglesia de adorar a Jesús y darlo a conocer”, dijo el pastor principal Jonathan Parnell el viernes en un comunicado.

La libertad de culto “sin temor a la violencia ni a la intimidación” es un derecho crucial y los “agitadores que invadieron la iglesia” deben rendir cuentas, continuó Parnell.