El Departamento de Justicia dice que publicará 3 millones de páginas de sus archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia publicó el viernes muchos más registros de sus archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein , reanudando las revelaciones bajo una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de niñas por parte del millonario financista y sus interacciones con los ricos y poderosos.

El fiscal general adjunto Todd Blanche declaró que el departamento estaba divulgando más de 3 millones de páginas de documentos en la última revelación de Epstein, así como más de 2000 videos y 180 000 imágenes. Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen algunos de los varios millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se ocultaron en una divulgación inicial de documentos en diciembre.

Los hechos fueron revelados bajo la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein , la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y ex novia, Ghislaine Maxwell.

«La publicación de hoy marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia para el pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley», dijo Blanche en una conferencia de prensa en la que se anunció la divulgación.

Después de no cumplir con el plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para publicar todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados que revisaran los registros para determinar qué debe redactarse o eliminarse para proteger las identidades de las víctimas de abuso sexual.

Entre los materiales retenidos se encuentra información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o revelar la identidad de los datos personales de las posibles víctimas. Todas las mujeres, excepto Maxwell, han sido censuradas de los videos e imágenes publicados el viernes, afirmó Blanche.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a aproximadamente seis millones, incluidos los duplicados, dijo el departamento.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad , incluyendo fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y actas judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban completamente censurados.

Esos registros incluían bitácoras de vuelo previamente publicadas que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de su desacuerdo, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton . Ni Trump, republicano, ni Clinton, demócrata, han sido acusados ​​públicamente de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han declarado desconocer su abuso de menores.

El mes pasado también se publicaron transcripciones de testimonios de agentes del FBI ante el gran jurado que describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dijeron que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado por cargos federales de tráfico sexual.

En 2008 y 2009, Epstein cumplió una condena de prisión en Florida tras declararse culpable de solicitar prostitución a una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido pruebas de que Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad en su casa de Palm Beach, pero la fiscalía estadounidense acordó no procesarlo a cambio de su declaración de culpabilidad por cargos estatales menores.

En 2021, un jurado federal de Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de sus víctimas menores de edad. Cumple una condena de 20 años de prisión en un campo de prisioneros de Texas, tras ser trasladada allí desde una prisión federal de Florida. Niega haber cometido ningún delito.

Los fiscales estadounidenses nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de niñas por parte de Epstein, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó en demandas de haber organizado encuentros sexuales para que ella, cuando tenía 17 y 18 años, tuviera encuentros sexuales con numerosos políticos, titanes de negocios, académicos destacados y otros, todos los cuales negaron sus acusaciones.

Entre las personas a las que acusó se encontraba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, tras el escándalo que lo despojó de sus títulos reales. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero llegó a un acuerdo extrajudicial en su demanda por una suma no revelada.

Giuffre murió por suicidio en su granja en Australia Occidental el año pasado a los 41 años.