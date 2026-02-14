Cientos de agentes buscan a Nancy Guthrie

Mientras cientos de agentes federales y locales recorrieron el desierto de Arizona y buscaron pistas potenciales en las casi dos semanas transcurridas desde que Nancy Guthrie desapareció de su acomodado vecindario, las familias de otras personas desaparecidas recuerdan lo esquivas que pueden ser las respuestas.

Por un lado, las familias que hablaron con The Associated Press comparten el profundo dolor que los hijos de Nancy Guthrie, incluida la conocida presentadora del programa “Today” Savannah Guthrie , han expresado públicamente .

Por otro lado, personas como Tonya Miller, cuya madre desapareció en circunstancias sospechosas en Missouri en 2019, dicen que se sienten frustradas al ver cómo recursos aparentemente infinitos inundan la búsqueda de Guthrie.

“Familias como la nuestra, que tienen a personas desaparecidas como siempre, tienen que luchar para conseguir ayuda”, dijo Miller, de 44 años.

La madre de Miller, Betty Miller, es una de las miles de personas que aparecen como secuestradas cada año, según las estadísticas federales. En la mayoría de los casos, familias como la de Tonya Miller afirman que abogar por una investigación justa y exhaustiva es un trabajo de tiempo completo.

La investigación de Guthrie se llenó de recursos

El país ha estado conmocionado por el aparente secuestro de Nancy Guthrie , después de que las autoridades afirmaran creer que fue secuestrada contra su voluntad . Los vecinos de su barrio han atado cintas amarillas a un árbol para expresar su apoyo.

Varios medios de comunicación han informado haber recibido notas de rescate y la familia Guthrie ha expresado su disposición a pagar, aunque no se sabe si las notas de rescate que exigían dinero con fechas límite que ya habían vencido eran auténticas.

Mientras tanto, varios cientos de detectives y agentes están asignados a la investigación de Nancy Guthrie, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

El portavoz del FBI, Connor Hagan, se negó a revelar cuántos de esos agentes eran agentes federales y cuántos ya estaban asignados en Arizona. Tampoco aclaró cómo la agencia federal prioriza los distintos casos de personas desaparecidas.

Sin embargo, afirmó que agentes del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, expertos técnicos y analistas de inteligencia están trabajando para traer a Guthrie a casa. También hay un puesto de mando disponible las 24 horas donde decenas de agentes analizan las 13.000 pistas recibidas del público, entre otras responsabilidades, según una publicación de la agencia.

Los secuestros son poco frecuentes

Se cree que la gran mayoría de las personas reportadas como desaparecidas son fugitivas, no secuestradas ni raptadas

A lo largo de 2024, el último año en que el Centro Nacional de Información Criminal publicó los datos, se registraron más de 530.000 registros de personas desaparecidas. Al finalizar el año, poco más de 90.000 casos seguían sin resolver en esa lista, algunos de los cuales se remontan a décadas atrás.

Se cree que aproximadamente el 95% de los cientos de miles de casos presentados en 2024 eran de personas fugitivas y solo el 1% estaban catalogadas como secuestradas.

A menudo, el secuestrador es un padre o madre que no tiene la tutela legal del menor, según el informe. Es aún más raro que alguien sea secuestrado por un desconocido.

Desproporcionadamente personas negras e indígenas

El FBI incluye a cinco personas secuestradas o desaparecidas, incluida Nancy Guthrie, de Arizona en su base de datos en línea de 125 personas desaparecidas o secuestradas. Todas las cinco personas de Arizona figuran como indígenas americanos o desaparecidas de comunidades tribales, excepto Guthrie.

Esta tendencia racial también se aplica al resto del país.

Un número desproporcionado de personas negras e indígenas se encontraban entre las personas secuestradas en 2024, según el informe del Centro Nacional de Información sobre Delitos. Aproximadamente un tercio de las 533.936 personas desaparecidas registradas como secuestradas en 2024 eran negras, a pesar de que el Censo de EE. UU. reporta que solo el 13 % de la población estadounidense es negra. De igual manera, casi el 3 % de las personas desaparecidas registradas como secuestradas eran indígenas, en comparación con el 1,4 % de las personas indígenas en general en EE. UU.

“Toda persona merece estar segura, y cuando alguien desaparece, debe haber una respuesta inmediata, coordinada y eficaz”, declaró Lucy Simpson, directora ejecutiva del Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas. “Para muchas mujeres indígenas, las deficiencias persistentes en recursos, coordinación y apoyo sistémico a las Naciones Tribales han dificultado la prevención y la respuesta”.

No hay respuestas para las familias

Los expertos han señalado que, en ocasiones, la atención prestada a casos de alto perfil puede ser un obstáculo importante para las operaciones policiales. Sin embargo, la fama de Savannah Guthrie también le ha permitido obtener cuantiosos recursos del gobierno federal y local, incluyendo una recompensa de 100.000 dólares del FBI por información precisa sobre su paradero o que pueda conducir al arresto y condena de quien la secuestró.

Esto contrasta marcadamente, dijo Miller, con la falta de ayuda que ha recibido en Sullivan, Misuri, donde ha tenido que usar su propio tiempo y dinero para buscar a su madre, quien fue vista por última vez en su apartamento en esta ciudad de aproximadamente 7,000 habitantes. Una caja de parches de fentanilo recetados a Betty Miller había desaparecido del apartamento y sus gafas graduadas estaban en un sillón, dijo Tonya Miller. Había un enorme arañazo en la puerta principal de su madre que antes no estaba.

El Departamento de Policía de Sullivan no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el viernes.

A pesar de esas circunstancias sospechosas, la policía local no trató el apartamento de su madre como si fuera la escena de un crimen, dijo Tonya Miller. Tuvo que rogarles que le tomaran las huellas dactilares y, a menudo, presionarlos para que siguieran las pistas del público. En las semanas siguientes, Tonya Miller organizó grupos de búsqueda, imprimió volantes y organizó eventos para recaudar fondos para reunir una recompensa de 20.000 dólares por su madre.

Tonya Miller dijo que con el paso de los años se ha vuelto más difícil encontrar a su madre. Ha escrito cartas a funcionarios electos de todos los niveles de gobierno, incluido el presidente Donald Trump.

“Me siento tan impotente”, dijo Miller, “porque ya no sé qué hacer”.