Dos escritores del Washington Post en los Juegos Olímpicos a pesar de ser despedidos, dicen que era importante estar allí

El columnista del Washington Post Barry Svrluga informaba desde sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno cuando Lindsey Vonn dejó su cama de hospital después de un accidente y regresó para competir días después en los Juegos de Turín 2006.

Regresó a Italia dos décadas después, en los Juegos de Milán Cortina , y estuvo allí de nuevo para escribir sobre ello cuando Vonn terminó de nuevo en el hospital tras otro accidente. Aunque está perdiendo su trabajo …

El Post anunció dos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos la semana pasada que eliminaría su sección de deportes y despediría a un tercio de su personal. Svrluga explicó que el periódico originalmente planeaba enviar a 14 empleados a estos Juegos.

Con los billetes de avión y el alojamiento ya pagados, Svrluga es uno de los cuatro periodistas del periódico que decidieron venir: él está en Cortina, Rick Maese está en Bormio y Les Carpenter y el colaborador nacional Robert Samuels están en Milán.

“Pueden quitarnos nuestra sección”, dijo Svrluga, “pero en cierto modo, no pueden quitarnos nuestro espíritu”.

De los cuatro, Svrluga y Carpenter serán despedidos. De todos modos, llegaron a su destino final.

“Quería estar ocupado”, dijo Svrluga, quien participa en sus 12.º Juegos Olímpicos. “Me encanta cubrir los Juegos Olímpicos. … Tuve a Lindsey lesionada en Sestriere y luego conseguí su oro (Vancouver, 2010) y he estado presente en todas sus carreras olímpicas, hayan sido exitosas o no. Lo mismo con (Mikaela) Shiffrin”.

Los primeros Juegos Olímpicos en los que trabajó Svrluga fueron los Juegos de Verano de Atenas 2004 y le impresionó inmediatamente la forma en que sus colegas del periódico colaboraron en un evento tan importante.

“Lo sentimos como un deporte de equipo y eso benefició a la sección y al periódico”, dijo Svrluga. “Lo que intentamos hacer es recordarles a los lectores y a quienes toman las decisiones que somos muchas personas comprometidas que hicieron las cosas por las razones correctas”.

Carpenter, el redactor del Post sobre los Juegos Olímpicos, asiste a sus octavos Juegos. Ha estado cubriendo patinaje artístico, patinaje de velocidad y hockey.

“El departamento de deportes del Post siempre tuvo una conexión excelente con sus lectores. Sentí que debía quedarme para contarles la historia de estos Juegos Olímpicos”, dijo Carpenter. “Es lo que desearía como lector. Si este es el fin de los deportes del Post, demos lo mejor a nuestros lectores más fieles”.

Shiffrin le confió a Svrluga algunas noticias personales

Svrluga dio a sus lectores —y a la comunidad de esquí en general— motivos para reflexionar incluso antes de llegar a Cortina.

Una extensa entrevista previa a los Juegos con Shiffrin y su madre y entrenadora, Eileen , se convirtió en mucho más que una historia previa a los Juegos cuando le revelaron a Svrluga por qué Eileen estaba ausente al comienzo de esta temporada de la Copa del Mundo: le habían diagnosticado cáncer y enfrentaba seis semanas de tratamientos.

“Esta fue una situación muy personal”, dijo Svrluga. “Les agradezco que me hayan confiado la información. Es su historia la que deben contar”.

Las reducciones de personal son «trágicas para los lectores»

Los cambios en la industria han provocado que menos periodistas estadounidenses asistan a eventos como los Juegos Olímpicos.

«Eso es trágico para los lectores», dijo Svrluga, señalando cómo el espacio adicional en las áreas de entrevistas de los periodistas en las líneas de meta es «excelente para la logística y triste para el negocio».

Algunas de las personas sobre las que Svrluga ha informado en los Juegos Olímpicos se han puesto en contacto con él tras conocerse los recortes en el Post. También ha ocurrido en Washington, afirmó.

“Gente que ha ganado la Serie Mundial, gente que tiene equipos. Llevo 22 años allí, así que se forjan relaciones con el tiempo, incluso con gente con la que tienes algunas dificultades o escribes algo que no les gusta. Sigue habiendo un componente humano”, dijo Svrluga. “Así que he escuchado a muchísima gente”.

Pero, añadió Svrluga, «No quieres ser la noticia. Quieres cubrirla».

El editor ejecutivo del Post, Matt Murray, calificó los despidos de dolorosos pero necesarios.

“Se podría argumentar que quizás estamos en esta situación porque no nos adaptamos ni vimos lo que viene”, dijo Svrluga. “Es obvio que ahora la gente se informa de otras maneras. Soy de la vieja escuela en cierto sentido… Espero que quienes tienen entre 20 y 30 años, como cuando fui por primera vez a los Juegos Olímpicos, estén pensando en lo que viene. Me encantaría que incluyera narración escrita, porque eso es lo que me gusta hacer”.

Una historia final y ‘el vino tinto fluirá’

La eliminación de la sección de deportes del Post fue un duro golpe ya que el departamento ha albergado a muchos periodistas conocidos a lo largo de los años, incluidos John Feinstein, Michael Wilbon, Shirley Povich, Sally Jenkins y Tony Kornheiser.

La última columna de Svrluga sobre estos Juegos será su última historia para el Post. Mientras tanto, intentará disfrutar de los Juegos Olímpicos —y de estar en Italia— más de lo que suele hacerlo durante sus misiones.

“El vino tinto”, dijo, “fluirá”.