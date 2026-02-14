Trump presidirá cumbre con Milei, Paz, Noboa, Bukele, Asfura y Peña el 7 de marzo en Miami

El presidente, Donald Trump, presidirá una cumbre regional con los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay el próximo 7 de marzo en Miami, según confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Trump ha invitado a la cita a los líderes latinoamericanos con los que se ha mostrado más afín política y diplomáticamente desde su regreso a la Casa Blanca y ha convocado la cumbre mes y medio después de haber acometido la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, operación que le ha servido para subrayar su «doctrina Donroe» para Latinoamérica.

Esta reformulación de la Doctrina Monroe -concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas- se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia el Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región.

Desde que volviera a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha mostrado una gran cercanía con el presidente argentino, Javier Milei, o con el salvadoreño, Nayib Bukele, en planos que van desde lo económico a la inmigración.

A su vez, los Gobiernos de Daniel Noboa en Ecuador o Santiago Peña en Paraguay han mostrado su apoyo explícito a las políticas de la Administración Trump en Latinoamérica, incluyendo las ejecuciones sumarias de supuestos narcotraficantes en el Caribe o el Pacífico.

Trump también ha respaldado públicamente a Nasry Asfura como su candidato preferido en las recientes y controvertidas elecciones presidenciales en Honduras, y la llegada al poder de Rodrigo Paz en noviembre a Bolivia ha reforzado a su vez enormemente los lazos y la cooperación entre La Paz y Washington.