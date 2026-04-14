Católicos están consternados por el ataque sin precedentes de Trump contra el primer papa estadounidense

La mayoría de los votantes católicos estadounidenses apoyaron a Donald Trump en su victoria presidencial de 2024. Sin embargo, en todo el amplio espectro político católico, incluso entre obispos de tendencia conservadora, existe consternación por el ataque verbal sin precedentes de Trump contra el papa León XIV, el primer estadounidense en dirigir su iglesia.

Leo afirma que está compartiendo un mensaje del Evangelio y que no ataca directamente a Trump ni a nadie más con sus llamamientos a la paz y sus críticas a las actitudes que alimentan la guerra.

Las críticas a Trump provinieron del arzobispo Paul Coakley , presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y del obispo Robert Barron, con sede en Minnesota, quien hace tan solo unos días aplaudía a Trump como invitado de Pascua en la Casa Blanca. Barron calificó las declaraciones del presidente de «totalmente inapropiadas e irrespetuosas» y le instó a disculparse.

La consternación se extendió a una base aún más sólida de apoyo a Trump: los evangélicos cristianos conservadores. Muchos se horrorizaron de que Trump, tras su ataque a Leo en Truth Social, publicara una imagen en la que se presentaba como un salvador semejante a Cristo.

«QUITE ESTO, SEÑOR PRESIDENTE», publicó David Brody , un destacado comentarista de la Christian Broadcasting Network que apoya a Trump. «Usted no es Dios. Ninguno de nosotros lo es. Esto va demasiado lejos. Cruza la línea».

Para el mediodía del lunes, la imagen había sido eliminada de Truth Social. Y hablando en la Casa Blanca, el presidente afirmó que nunca tuvo la intención de compararse con Jesús cuando publicó la foto.

—¿Cómo se les ocurrió eso? —preguntó—. Se supone que soy yo, el médico, curando a la gente. Y sí que curo a la gente. La curo muchísimo.

Trump: No hace falta disculparse

Sobre su enfrentamiento con el papa, Trump se mostró igualmente desafiante: “No hay nada por lo que disculparse. Él está equivocado”.

La disputa del presidente con las comunidades religiosas estadounidenses surge apenas seis meses antes del inicio de las votaciones en las elecciones de mitad de mandato de este otoño, mientras Trump lidia con bajos índices de aprobación y la disensión de su base MAGA por la guerra con Irán. Pero pocos grupos de votantes han sido más leales a Trump —y más importantes para su éxito político— que los de la derecha religiosa.

Por ahora, algunos aliados de Trump se muestran optimistas de que la disputa pronto quedará en el olvido.

“Existe un profundo aprecio por el presidente y sus políticas basadas en la fe que trasciende y eclipsa cualquier desacuerdo sobre una publicación en las redes sociales”, dijo Ralph Reed, miembro del consejo asesor religioso del presidente, a The Associated Press.

A lo largo de la historia estadounidense, numerosos presidentes de Estados Unidos han tenido diferencias políticas con distintos papas. Sin embargo, los expertos en el Vaticano y en historia religiosa no recuerdan ningún intercambio comparable al que se produjo entre Trump y Leo a raíz de la condena del papa al papel de Estados Unidos en la guerra de Irán.

“Esta es una crítica sin precedentes a un Papa por parte de un presidente estadounidense”, dijo David Campbell, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame, en un correo electrónico.

«En cuanto a si tendrá un gran efecto en la opinión que los votantes católicos estadounidenses tienen de Trump, es una incógnita», añadió Campbell. «Dado que las actitudes hacia el presidente están determinadas en gran medida por la afiliación partidista de la gente —que es difícil de cambiar—, probablemente no tendrá un gran impacto en la opinión de los católicos sobre Trump».

David Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad de Fordham, señaló que muchos católicos laicos han apoyado a Trump en las últimas semanas y han criticado a sus obispos que critican al presidente.

“Si este ataque contra el papa no cambia esa dinámica de manera significativa, será un momento verdaderamente decisivo… en el que los católicos estadounidenses elegirán a un presidente que ataca a los católicos en lugar de a su propio papa”, dijo Gibson.

Si nos remontamos a la historia mundial, el intento de Trump de «presionar al Papa León» no es nada nuevo, afirmó Kathleen Sprows Cummings, profesora de Estudios Americanos e Historia en Notre Dame.

«Emperadores, monarcas y déspotas han amenazado durante mucho tiempo a los papas para obligarlos a someterse a su voluntad», dijo por correo electrónico. «Sin embargo, en el contexto estadounidense, la invectiva de Trump representa un giro histórico».

«Durante la mayor parte de la historia de este país, los estadounidenses veían al papa como un belicista, un avaricioso y una amenaza antidemocrática que ambicionaba la Casa Blanca», añadió. «Hoy, la amenaza reside en la Casa Blanca, y es el papa quien defiende los ideales de libertad y dignidad humana».

En una misa el sábado, el pontífice denunció la « ilusión de omnipotencia » que, según él, alimentaba la guerra con Irán. Sin mencionar a Trump ni a Estados Unidos específicamente, el papa exclamó: «¡Basta de demostraciones de poder! ¡Basta de guerra!».

El lunes, respondió de forma contundente a las críticas del presidente, diciendo: «No le tengo miedo a la administración Trump».

Vance sugiere que el Vaticano debería mantenerse al margen de la política en algunos casos.

El vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo que en ocasiones ha tenido roces con los líderes de la iglesia por sus críticas a la represión migratoria del gobierno de Trump, dijo en una entrevista en Fox News Channel el lunes por la noche que la publicación del presidente en las redes sociales con la imagen parecida a la de Jesús era «una broma».

“Por supuesto, lo eliminó porque se dio cuenta de que mucha gente no entendía su humor”, dijo Vance.

En repetidas ocasiones, restó importancia al tema de la disputa entre el presidente y el papa, diciendo que «no es particularmente relevante» y que habrá desacuerdos de vez en cuando con el Vaticano.

Pero Vance también sugirió que el papa debería mantenerse al margen de sus funciones.

“Sin duda, creo que en algunos casos, lo mejor sería que el Vaticano se limitara a cuestiones de moralidad, a lo que ocurre en la Iglesia Católica, y dejara que el presidente de Estados Unidos se dedicara a dictar la política pública estadounidense”, dijo Vance.

Catholics Vote Common Good, un grupo sin ánimo de lucro que generalmente apoya causas progresistas, instó a Vance a pronunciarse sobre la división.

«En un momento en que el Santo Padre está siendo atacado y la dignidad de la Iglesia está siendo socavada, el silencio no es neutralidad. Es complicidad», declaró Denise Murphy McGraw, copresidenta nacional de la organización.

Algunos evangélicos partidarios de Trump criticaron el meme que lo representaba como un sanador que aparentemente se parecía a Jesús, aun cuando mantenían su apoyo al propio Trump.

“No es difícil condenar esto rotundamente”, dijo Willy Rice, candidato a presidente de la Convención Bautista del Sur y pastor de la Iglesia Calvary en Clearwater, Florida.

“Muchos cristianos aprecian la administración del presidente y lo han apoyado de manera significativa, pero esto está mal”, publicó Rice en X.

También intervino Doug Wilson, cofundador de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, una denominación calvinista firmemente conservadora con una influencia desproporcionada en la administración actual. Entre los miembros de sus iglesias se encuentra el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Me sentí muy agradecido al ver cuántos cristianos conservadores denunciaron de inmediato la imagen blasfema de Jesús/Trump”, publicó Wilson en X.

Megan Basham, comentarista evangélica conservadora, publicó que coincidía con las críticas de Trump hacia Leo, a quien calificó de «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior». Sin embargo, criticó duramente su meme, calificándolo de «blasfemia indignante», e instó a Trump a «pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios».

Un vistazo a las cifras de los bloques religiosos a medida que se acercan las elecciones.

Este tipo de disidencia pública contra Trump por parte de líderes evangélicos es poco común.

En 2024, los protestantes evangélicos blancos constituyeron un componente importante de la coalición ganadora de Trump, según AP VoteCast. Aproximadamente un tercio de los votantes de Trump, el 34%, se identificaron como cristianos evangélicos blancos o renacidos, en comparación con solo el 8% de los votantes de Harris. Los evangélicos blancos representaron cerca del 20% de los votantes ese año, y la gran mayoría, el 79%, votó por Trump.

Una encuesta de AP-NORC realizada en febrero reveló que aproximadamente dos tercios de los protestantes blancos renacidos aprueban la forma en que Trump está desempeñando su cargo como presidente, mientras que aproximadamente un tercio la desaprueba.

Los católicos se mostraron mucho más descontentos con el desempeño de Trump en esa encuesta. Solo alrededor del 40% aprobó su gestión de la presidencia, una cifra similar a la de la población estadounidense en general.

William Barbieri, profesor de ética de la Universidad Católica, dijo que los comentarios de Trump parecían dirigidos más a su base política que al propio Leo.

“La respuesta del Papa León ha sido tranquila y mesurada, de una manera que crea un contraste poco favorecedor para el Presidente”, dijo Barbieri por correo electrónico.

“Se opone al uso de la fuerza letal… y expresa su solidaridad con las personas que sufren en muchos países”, dijo Barbieri, contrastando el inicio del viaje pastoral de Leo a África esta semana con la aparición de Trump en un evento de Ultimate Fighting Championship el fin de semana.