Un hombre baleado por el ICE ha sido arrestado por el FBI

Un hombre que resultó herido de bala por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante un control policial en el centro de California la semana pasada fue arrestado el lunes por el FBI tras ser dado de alta del hospital, según informó su abogado.

El abogado Patrick Kolasinski declaró que las autoridades federales no han especificado qué cargos podría enfrentar Carlos Iván Mendoza Hernández . Se enviaron mensajes al FBI y a la Fiscalía Federal solicitando más información sobre el arresto.

Kolasinski afirmó que Mendoza, quien fue sometido a tres cirugías por múltiples heridas de bala, fue puesto bajo custodia del FBI sin ninguna notificación a su familia ni a su equipo legal.

“Estamos conmocionados”, declaró Kolasinski a la agencia Associated Press. “No debería haber salido de ese hospital. No estaba en condiciones de ser dado de alta”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que agentes del ICE dispararon en defensa propia contra Mendoza cuando este intentó embestirlos tras ser detenido el martes pasado. Las autoridades indicaron que estaban realizando una parada de control policial contra Mendoza, de 36 años, en Patterson, una ciudad ubicada a unos 120 kilómetros al sureste de San Francisco. Lo describieron como un presunto miembro de una pandilla buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.

La semana pasada, Kolasinski declaró a la prensa que Mendoza tenía dificultades para hablar debido a un disparo en la mandíbula, pero insistió en que nunca había pertenecido a ninguna pandilla. Kolasinski afirmó que su cliente había sido detenido por infracciones de tránsito menores, pero que no tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni pesaba sobre él una orden de arresto en El Salvador, donde fue absuelto de asesinato.

Las autoridades federales no han aclarado por qué Mendoza fue objeto de una acción coercitiva. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha respondido a las preguntas sobre las declaraciones de Kolasinski.

El incidente del martes se suma a una serie de tiroteos ocurridos durante la agresiva campaña del gobierno de Trump para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados, sobre la cual se han planteado interrogantes a los funcionarios federales de inmigración.

Kolasinski ha declarado que los agentes dispararon contra Mendoza mientras el coche estaba detenido y que él arrancó para huir de los disparos.

Según un documento judicial del 25 de octubre de 2019, emitido por un juez de El Salvador, Mendoza fue absuelto de asesinato y se ordenó su liberación inmediata. Tenía 29 años en ese momento. El documento enumera a otras diez personas condenadas por diversos delitos, desde robo con agravantes hasta asesinato, y menciona que al menos una de ellas pertenecía a la pandilla Calle 18. Sin embargo, el documento no menciona que Mendoza perteneciera a ninguna pandilla ni que estuviera acusado de participar en actividades delictivas relacionadas con pandillas.

En el tiroteo del ICE en California, las imágenes de la cámara del tablero obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes alrededor de un vehículo detenido al costado de la carretera. Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, chocando contra un vehículo que se encuentra detrás. Al menos dos de los agentes tienen sus armas desenfundadas, apuntando al auto. El conductor entonces avanza hacia donde están los hombres y gira bruscamente, cruzando la mediana de la carretera.

El vídeo no tiene sonido y no está claro cuándo se efectuaron los disparos ni si se pronunciaron palabras.

La prometida de Mendoza lo visitó en el hospital durante el fin de semana y él seguía con mucho dolor, dijo Kolasinski el lunes.

Kolasinski ha declarado que Mendoza, que tiene doble nacionalidad salvadoreña y mexicana, llegó a Estados Unidos en 2019, pero el abogado desconocía su estatus legal y cómo llegó al país.

El abogado declaró que su cliente trabaja como obrero reparando daños causados ​​por incendios. Tiene una hija de dos años y está comprometido con una ciudadana estadounidense, añadió.