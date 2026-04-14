Los demócratas presentan un acuerdo para ahorrar a los residentes de Maryland 150 dólares en sus facturas de energía.

Los principales demócratas de Maryland esbozaron el lunes un acuerdo para ofrecer a los consumidores un alivio rápido, aunque limitado, ante el aumento vertiginoso de sus facturas de energía, ultimando un amplio paquete legislativo horas antes del cierre de la sesión legislativa.

El presidente del Senado, Bill Ferguson, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Joseline Peña-Melnyk, acompañaron al gobernador Wes Moore el lunes en una conferencia de prensa para presentar su acuerdo, que, según afirman, permitirá a los residentes de Maryland ahorrar al menos 150 dólares al año, o unos 12,50 dólares al mes, en sus facturas de energía . Este ahorro se logra mediante la eliminación temporal de un recargo por eficiencia energética en las facturas de los clientes.

“Durante las últimas semanas, nos hemos centrado por completo en hacer la vida un poco más asequible para los habitantes de Maryland, porque todos somos muy conscientes del ataque frontal que estamos sufriendo aquí”, dijo Moore.

Los demócratas, que dominan la Asamblea General, pasaron la sesión anunciando que estaban preparando un plan para lo que se ha convertido en un tema dominante, pero llegar a un acuerdo sobre los detalles resultó más difícil de lo que sugirieron cuando anunciaron por primera vez el proyecto de ley, denominado Ley de Alivio de Servicios Públicos , hace un mes.