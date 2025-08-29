Audiencia termina sin fallo sobre intento de Trump de destituir a gobernadora de la Fed

Un tribunal estadounidense comenzó este viernes a tratar la impugnación de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por el presidente Donald Trump, una batalla legal que tendrá importantes implicaciones para el banco central estadounidense y su independencia.

La sesión concluyó sin una decisión, y el martes se presentarán más argumentos.

En la primera audiencia del caso, un juez de Washington consideró la solicitud de Cook de una orden temporal que declare ilegal el intento de Trump de destituirla.

Si lo lograra, la primera mujer negra en integrar la junta directiva de la Reserva Federal podría continuar en su cargo mientras impugna su destitución.

Sus críticos acusan a Trump de intentar destituir a Cook para inclinar la junta directiva de la Reserva Federal a favor de su declarado objetivo de bajar las tasas de interés.

En un fallo reciente, la Corte Suprema sugirió que los funcionarios de la Reserva Federal solo pueden ser destituidos por «causa justificada», lo que podría interpretarse como malversación o incumplimiento del deber.

Trump publicó el lunes en su plataforma Truth Social una carta en la que anunciaba la destitución inmediata de Cook debido a acusaciones de fraude hipotecario.

Sin embargo, Cook no ha sido acusada hasta ahora de ningún delito, y los presuntos incidentes ocurrieron antes de que asumiera como gobernadora de la Fed, en 2022.

Su abogado sostuvo este viernes que las acusaciones de fraude se han convertido en un «arma predilecta» para destituir a funcionarios y recordó que Trump criticó duramente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por haber «tardado» en bajar las tasas de interés, antes de dirigir su ira contra Cook.