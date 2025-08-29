Impiden que la administración Trump ponga fin a protecciones legales para 600.000 venezolanos

Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes los planes del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones para 600.000 personas de Venezuela que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos, diciendo que es probable que los demandantes ganen su reclamo de que las acciones del gobierno republicano fueron ilegales.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó por unanimidad un fallo de un tribunal inferior que mantuvo las designaciones de estatus de protección temporal para los venezolanos mientras impugnan las acciones de la administración de Trump en los tribunales.

Los jueces del Noveno Circuito determinaron que los demandantes probablemente tendrían éxito en su reclamo de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad para anular o dejar de lado una extensión previa del estatus de protección temporal porque el estatuto gobernante escrito por el Congreso no lo permite.

La administración demócrata del entonces presidente Joe Biden había extendido el estatus de protección temporal, comúnmente conocido como TPS, para las personas de Venezuela.

“Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral”, escribió la jueza Kim Wardlaw, nominada por el presidente demócrata Bill Clinton, para el panel. Los otros dos jueces del panel también fueron nominados por presidentes demócratas.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional criticó la decisión como otra obstrucción por parte de jueces “activistas no electos”.

“Durante décadas, el programa TPS ha sido abusado, explotado y politizado como un programa de amnistía de facto”, decía el correo electrónico. “Si bien esta orden judicial retrasa la justicia y socava la integridad de nuestro sistema de inmigración, la secretaria Noem utilizará todas las vías legales a disposición del Departamento para poner fin a este caos y priorizar la seguridad de los estadounidenses”.

El Congreso autorizó el Estatus de Protección Temporal (TPS) como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Este permite al secretario del DHS otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales que impiden un regreso seguro a su país de origen. Los plazos son de seis, doce y dieciocho meses.

Los jueces de apelación dijeron que los plazos garantizados eran fundamentales para que las personas pudieran conseguir empleo, encontrar vivienda a largo plazo y construir estabilidad sin temor a cambios en los vientos políticos.

Sin embargo, al poner fin a las protecciones poco después de que Trump asumiera el cargo, Noem afirmó que las condiciones en Venezuela habían mejorado y que no era del interés nacional de Estados Unidos permitir que los migrantes de ese país permanecieran en el país a través de un programa temporal. Esto forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno de Trump para reducir el número de inmigrantes que se encuentran en el país, ya sea sin documentación legal o a través de programas temporales legales.

El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que era probable que los demandantes prevalecieran en su alegación de que la administración se había excedido en su autoridad al terminar las protecciones. Chen pospuso las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su decisión sin dar explicaciones, algo habitual en las apelaciones de emergencia.

No está claro qué efecto tendrá el fallo del viernes en los aproximadamente 350.000 venezolanos del grupo de 600.000 cuyas protecciones expiraron en abril. Sus abogados afirman que algunos ya han sido despedidos, detenidos en cárceles de inmigración, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses e incluso deportados.

Las protecciones para los 250.000 venezolanos restantes expirarán el 10 de septiembre.

“Lo que es realmente significativo ahora es que el segundo tribunal reconoció por unanimidad que el tribunal de primera instancia tomó la decisión correcta”, dijo Emi MacLean, abogada senior de la Fundación ACLU del Norte de California que representa a los demandantes.

Agregó que si bien la decisión podría no beneficiar inmediatamente a aquellas personas que ya han perdido su estatus o están a punto de perderlo, el fallo del viernes “debería proporcionar un camino para que las acciones ilegales de la administración relacionadas con Venezuela y el TPS finalmente se deshagan”.

Una declaración judicial proporcionada por los demandantes mostró la agitación causada por la administración Trump y la decisión de la Corte Suprema.

Una mujer de Washington que trabajaba en restaurantes fue deportada en junio junto con sus hijas, de 10 años y 15 meses, después de que agentes del ICE le ordenaran que las llevara a un control de inmigración. El padre de la bebé, ciudadano estadounidense, permanece en Estados Unidos mientras la mujer intenta decidir qué hacer.

También en junio, un empleado de FedEx se presentó uniformado a su control migratorio obligatorio, pero fue detenido, según la declaración judicial. Durmió durante unas dos semanas en el suelo, aterrorizado por ser enviado a la infame prisión CECOT de El Salvador. Su esposa no puede mantener el hogar con sus ingresos.

“No soy un criminal”, dijo en la declaración, y agregó que “los inmigrantes como yo venimos a Estados Unidos a trabajar duro y contribuir, y en cambio nuestras familias y vidas están siendo destrozadas”.

Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. Su país está sumido en una crisis prolongada, provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Los abogados del gobierno estadounidense argumentaron que la clara y amplia autoridad del secretario de Seguridad Nacional para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS no estaba sujeta a revisión judicial. También negaron que las acciones de Noem estuvieran motivadas por animosidad racial.

Pero los jueces de apelación afirmaron que los tribunales tenían clara jurisdicción en casos donde las acciones eran ilegales. Se negaron a abordar si Noem actuó por motivos raciales.