Planean expulsar a casi 700 niños migrantes no acompañados

El gobierno de Trump planea expulsar a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden de Oregon.

Las deportaciones violarían el “mandato de bienestar infantil de la Oficina de Reubicación de Refugiados y la obligación establecida desde hace mucho tiempo de este país hacia estos niños”, dijo Wyden a Angie Salazar, directora interina de la oficina dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos que es responsable de los niños migrantes que llegan solos a los EE. UU.

“Los niños no acompañados se encuentran entre los más vulnerables confiados al cuidado del gobierno”, escribió el senador demócrata, solicitando la suspensión de los planes de deportación. “En muchos casos, estos niños y sus familias han tenido que tomar la decisión impensable de enfrentarse al peligro y la separación en busca de seguridad”.

Citando a denunciantes no identificados, la carta de Wyden decía que los niños que no tienen un padre o tutor legal como patrocinador o que no tienen un caso de asilo ya en curso, «serán expulsados ​​​​del país por la fuerza».

Es otro paso en los amplios esfuerzos de control migratorio de la administración Trump , que incluyen planes para aumentar el número de oficiales en Chicago para una ofensiva migratoria, incrementar las deportaciones y poner fin a las protecciones para las personas que han tenido permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos.

La Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la última medida, reportada inicialmente por CNN. El gobierno guatemalteco declinó hacer comentarios.

“Esta medida amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y sistemas de apoyo, con empujarlos nuevamente a las mismas condiciones de las que buscan refugio y con hacer desaparecer a niños vulnerables fuera del alcance de la ley y la supervisión estadounidenses”, dice la carta de Wyden.

Debido a su corta edad y al trauma que a menudo experimentan los niños inmigrantes no acompañados al llegar a Estados Unidos, su trato es uno de los temas más delicados en materia de inmigración. Grupos de defensa ya han demandado a los tribunales para que detengan los nuevos procedimientos de investigación de antecedentes de la administración Trump para los niños no acompañados , alegando que los cambios mantienen a las familias separadas por más tiempo y son inhumanos.

En julio, el jefe del servicio de inmigración de Guatemala dijo que el gobierno estaba buscando repatriar a 341 menores no acompañados que estaban detenidos en instalaciones estadounidenses.

“La idea es traerlos de regreso antes de que cumplan 18 años para que no sean llevados a un centro de detención para adultos”, declaró entonces el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera. Añadió que el proceso se realizaría a expensas de Guatemala y sería una forma de retorno voluntario.

El plan fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo, quien afirmó entonces que el gobierno tenía la obligación moral y legal de defender a los niños. Sus comentarios se produjeron días después de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a Guatemala .

Los niños migrantes que viajan sin sus padres o tutores son entregados a la Oficina de Reubicación de Refugiados cuando son detectados por funcionarios en la frontera entre Estados Unidos y México. Una vez en Estados Unidos, suelen vivir en albergues supervisados ​​por el gobierno o con familias de acogida hasta que puedan ser entregados a un patrocinador —generalmente un familiar— que reside en el país.

Pueden solicitar asilo , estatus migratorio juvenil o visas para víctimas de explotación sexual.

La idea de repatriar a un número tan grande de niños a su país de origen generó preocupación entre los activistas que trabajan con niños en el proceso de inmigración.

“Estamos indignados por el renovado ataque de la administración Trump a los derechos de los niños inmigrantes”, declaró Lindsay Toczylowski, presidenta y directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center. “No nos engaña su intento de enmascarar estos esfuerzos como meras ‘repatriaciones’. Este es otro intento calculado de cercenar el escaso debido proceso que queda en el sistema migratorio”.