Afirman que la publicación de Trump sobre los Obama muestra un «régimen intolerante y racista»

Desde que se publicó un video racista en la cuenta de redes sociales del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha ofrecido respuestas cambiantes.

Primero desestimó la “indignación falsa”, luego eliminó la publicación y culpó a un miembro del personal.

Trump declaró posteriormente a la prensa el viernes: «No cometí ningún error». El presidente republicano insistió en que, antes de la publicación del video, nadie había visto la parte que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como primates en la selva.

Pero la presidenta del Caucus Negro del Congreso tuvo una explicación diferente cuando habló con The Associated Press.

«Está muy claro que había una intención de dañar a la gente, de lastimar a la gente, con este video», dijo la representante Yvette Clarke, DN.Y.

AP entrevistó a Clarke, quien lidera el grupo de más de 60 miembros negros de la Cámara de Representantes y el Senado, horas después de que el video fuera borrado el viernes, y ella fue implacable en sus críticas. «Como diría mi madre: ‘Demasiado tarde. Se acabó la misericordia'», dijo Clarke.

A continuación se incluye una transcripción de la entrevista, editada para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Cuál fue tu reacción cuando viste esa publicación?

CLARKE: Nos enfrentamos a un régimen intolerante y racista. … Cada semana, como pueblo estadounidense, nos vemos en la tesitura de tener que responder a algo muy cruel o extremadamente repugnante que hace esta administración. Es parte de su modus operandi en este momento.

CLARKE: No dicen la verdad. Si no existiera un clima, un clima tóxico y racista en la Casa Blanca, no veríamos este tipo de comportamiento, venga de quien venga. … Aquí estamos, en el año 2026, celebrando el 250.º aniversario de los Estados Unidos de América, el centenario de la conmemoración de la historia negra , y esto es lo que sale de la Casa Blanca un viernes por la mañana. Es indigno para todos nosotros.

AP: ¿Ha habido algún contacto entre la Casa Blanca y el Caucus Negro del Congreso sobre esto? ¿Podría haber algún intercambio de buena fe?

CLARKE: No ha habido ningún acercamiento por parte de la Casa Blanca. Ciertamente no lo esperábamos. El acercamiento tiene que ocurrir antes de este tipo de travesuras infantiles.

AP: Las críticas republicanas se intensificaron el viernes con mayor rapidez que en anteriores controversias sobre Trump. ¿Qué opinas de esto?

CLARKE: A ellos, a las comunidades que representamos, no se les escapa que se acercan las elecciones. Mis colegas tampoco. Si quieren alinearse con este tipo de imágenes tan profanas, este tipo de ataque intolerante y racista contra un expresidente en funciones y su esposa, se están uniendo a un individuo que ha demostrado ser una vergüenza.

AP: No es común que el presidente Trump se retracte de nada. ¿Qué te indica que lo hizo?

CLARKE: Creo que es más una cuestión de conveniencia política que de moralidad. … Como diría mi madre: «Demasiado tarde. Se acabó la compasión».

AP: ¿Qué más espera ver de la Casa Blanca sobre esto?

CLARKE: Espero que podamos contener el daño que están causando. Hay niños negros que escuchan a su presidente… ven lo que publica en Truth Social, y eso tendrá un impacto en cómo ven el liderazgo de su propio país. Creo que esta administración tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Siempre lo hace. Dejamos espacio para eso. Pero, desafortunadamente, Donald Trump está programado así.

AP: ¿Hay algo más que te gustaría añadir?

CLARKE: Como democracia, debemos unirnos para oponernos a este tipo de racismo, este tipo de intolerancia, este tipo de odio que proviene del presidente de Estados Unidos y de quienes lo rodean. … Es muy claro que con este video había intención de dañar a la gente, de herir a la gente. De lo contrario, no habría permanecido en línea durante 12 horas.