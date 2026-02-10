Apuñalan a tres en estación de metro

Al menos tres menores fueron apuñalados cerca de la estación de metro Silver Spring en Maryland el lunes por la noche, dijo la policía.

La policía del condado de Montgomery respondió a la intersección de las avenidas Wayne y Ramsey alrededor de las 6 p. m. por informes de un asalto.

Allí encontraron a tres menores con heridas de arma blanca. Fueron trasladados a hospitales con lesiones que no se cree que pongan en peligro su vida, según informó la policía.

En una publicación en X , el portavoz de Bomberos y Rescate del condado de Montgomery, Pete Piringer, dijo que una cuarta persona resultó herida en la escena, pero rechazó recibir tratamiento médico adicional.

No hay ningún sospechoso bajo custodia en este momento y la policía continúa investigando el incidente.