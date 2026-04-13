Organizan despensas de alimentos de verano para mascotas
Nadie debería pasar hambre, y lo mismo ocurre con las mascotas. La Oficina de Servicios para Animales del Condado de Montgomery habilitará dos despensas de alimentos para mascotas en dos ubicaciones diferentes hasta finales de junio.
“Estamos aquí para asegurarnos de que ninguna mascota de nuestra comunidad pase hambre”, dijo el Centro de Adopción y Servicios para Animales del Condado de Montgomery en una publicación de Facebook .
El banco de alimentos para mascotas funcionará por las mañanas en dos ubicaciones del condado de Montgomery: la Iglesia Católica del Santuario de San Judas Tadeo, ubicada en 12701 Veirs Mill Road en Rockville, algunos sábados, y el Centro de Adopción y Servicios para Animales del Condado de Montgomery, ubicado en 7315 Muncaster Mill Road en Derwood, algunos miércoles y domingos.
En cada establecimiento también se aceptarán donaciones de bolsas pequeñas de comida para mascotas, sin abrir.
La lista completa de fechas y horarios se puede consultar en la página de Facebook del Centro de Adopción y Servicios para Animales .