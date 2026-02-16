Combaten un incendio en una casa tras una fuerte explosión

Los bomberos acudieron el domingo por la noche a atender un incendio en una casa en Centreville, Virginia, después de que varias personas llamaran para informar sobre una fuerte explosión.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax dijo que los equipos llegaron alrededor de las 9:48 p. m. para encontrar una casa en la cuadra 14300 de Quail Pond Court, cerca de Buggy Whip Drive, completamente envuelta en llamas.

Los bomberos permanecen en el lugar apagando los focos de incendio. Washington Gas informó que también cuenta con equipos de apoyo a los bomberos.

Las autoridades piden a la gente que evite la zona.