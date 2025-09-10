Trump cena en un restaurante cerca de la Casa Blanca para promover su aumento de fuerzas policiales federales en DC

El presidente Donald Trump cenó el martes por la noche en un restaurante de mariscos cerca de la Casa Blanca, promocionando su despliegue de la Guardia Nacional y la federalización de la fuerza policial en un esfuerzo por acabar con el crimen en la capital del país.

Su caravana recorrió la corta distancia hasta Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab en la calle 15, en el cuadrante noroeste de la ciudad, después de semanas en las que el presidente se jactó de haber movilizado a las autoridades federales y al ejército que, según él, han hecho de Washington «una zona segura».

Se oyeron vítores cuando el presidente bajó de su limusina, aunque también hubo algunos abucheos y cánticos de los manifestantes que se oponían a la política estadounidense de apoyo a Israel en su guerra contra Hamás en Gaza.

“Estamos parados justo en el centro de DC, que como saben, durante el último año, durante los últimos 20 años, fue un lugar muy inseguro y ahora prácticamente no tiene delincuencia”, dijo Trump a los periodistas.

Añadió que no se habría quedado «en medio de la calle» hace tan solo un par de meses. Sin embargo, la sugerencia era absurda y no reflejaba si los niveles de delincuencia habían cambiado en Washington, ya que el presidente siempre está rodeado de fuertes medidas de seguridad dondequiera que va.

Tras entrar al restaurante, un video publicado en redes sociales mostró a Trump estrechando la mano de algunos comensales. Pero también se quedó mirando fijamente durante un rato a un pequeño grupo de manifestantes que sostenían pequeñas banderas de Gaza y coreaban: «¡Libertad para Washington D. C.! ¡Libertad para Palestina! ¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!».

El presidente se acercó a ellos y se le pudo ver gesticulando brevemente, pero no pareció hablar.

Algunos restaurantes han reportado descensos en las reservas desde que Trump anunció la represión federal el 7 de agosto, mientras que se han registrado frecuentes protestas callejeras en contra de sus acciones. El aumento de la presencia militar y policial también ha provocado ocasionalmente enfrentamientos entre residentes y autoridades en barrios normalmente tranquilos.

Sin embargo, Trump ha repetido que ha hablado con amigos que le dicen que los restaurantes locales están llenos y que la gente ha notado una disminución en la delincuencia. Dice que también ha escuchado que la gente agradece a los equipos que trabajan para desalojar los campamentos de personas sin hogar como parte de la campaña.

Acompañaron al presidente en la cena el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, así como Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca. En sus comentarios antes de cenar, Trump dijo: «Los restaurantes están en auge».

“La gente está saliendo a cenar a lugares a los que no salía desde hace años”, dijo.

Después de que Trump regresó a la Casa Blanca después de las 10 p.m., la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien también estaba entre quienes cenaron con Trump, dijo que había comido cangrejo, camarones, ensalada, filete y postre.

La excursión fue notable, ya que Trump rara vez cena fuera de la Casa Blanca cuando está en Washington. Y estas salidas se han vuelto aún menos comunes desde que vendió el hotel que lleva su nombre a pocas cuadras de distancia, que fue un punto de encuentro clave para funcionarios y simpatizantes de la administración durante su primer mandato.

La Casa Blanca informó el martes que hubo casi 2.200 arrestos desde que Trump anunció por primera vez la represión en Washington el 7 de agosto.

Además de Washington, Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y ha amenazado con enviar tropas a otras ciudades, en su mayoría demócratas, incluidas Baltimore, Nueva Orleans y Chicago, donde las autoridades estatales y locales ya se están preparando para operaciones para aumentar drásticamente la aplicación de la ley migratoria.

Dijo el martes por la noche: «Anunciaremos otra ciudad a la que iremos muy pronto», y luego añadió que podría ser incluso el miércoles. Añadió que al alcalde de esa ciudad y al gobernador del estado donde se encuentra «les encantaría que estuviéramos allí».

Esto sigue a la publicación que hizo Trump durante el fin de semana de una imagen parodia de “Apocalypse Now” que muestra una bola de llamas mientras helicópteros vuelan sobre la orilla del lago y el horizonte de Chicago, la tercera ciudad más grande del país.

«Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana», escribió Trump en sus redes sociales. «Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA».

En la publicación, Trump no ofreció detalles más allá del título “Chipocalypse Now”, un juego de palabras con el título de la película sobre la guerra de Vietnam de 1979 de Francis Ford Coppola, en la que un personaje dice: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva que busca cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, incluso después de meses de campaña para ser considerado para el Premio Nobel de la Paz. El cambio de nombre requiere la aprobación del Congreso.

En su propia publicación de respuesta, el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, calificó a Trump de «aspirante a dictador». Se ha unido a las autoridades estatales y municipales, y a muchos residentes de Chicago, para criticar la idea de una represión federal por innecesaria.