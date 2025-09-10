Kilmar Abrego García solicita asilo. EEUU quiere deportarlo. Qué saber.

Kilmar Abrego García enfrenta un futuro incierto.

La administración Trump quiere deportarlo a Esuatini, una nación africana . Ábrego García quiere solicitar asilo para permanecer en Estados Unidos.

Cualquiera de los dos caminos podría comenzar con un largo viaje a través del sistema legal.

Abrego García, de 30 años, se convirtió en un foco de tensión en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump cuando fue deportado injustamente a su natal El Salvador . El gobierno de Trump afirmó que pertenecía a la pandilla MS-13, una acusación que Abrego García niega y por la cual no fue acusado.

El gobierno devolvió a Ábrego García a Estados Unidos en junio, pero solo para enfrentar cargos de tráfico de personas. Los abogados de Ábrego García han calificado el caso de absurdo y vengativo.

Abrego García fue liberado de una cárcel de Tennessee el mes pasado a la espera de su juicio. Tres días después, fue puesto bajo custodia de inmigración y permanece en un centro de detención de Virginia.

He aquí un vistazo a lo que podría suceder a continuación:

Temores de otros países

La administración Trump ha propuesto enviar a Abrego García a Eswatini porque no puede enviarlo legalmente a El Salvador.

Ábrego García huyó de El Salvador alrededor de 2011 porque una pandilla local lo extorsionó y aterrorizó a él y a su familia, según documentos judiciales. Ábrego García se había establecido en Maryland sin documentación para reunirse con su hermano mayor, quien se había nacionalizado estadounidense.

Un día de 2019, Abrego García buscó trabajo como jornalero afuera de un Home Depot. Un informante confidencial le dijo a la policía que Abrego García y otros hombres afuera de la tienda pertenecían a la MS-13 debido a su ropa y tatuajes, según documentos judiciales.

Abrego García nunca fue acusado, pero fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Solicitó asilo, pero le fue denegado porque su solicitud se presentó más de un año después de su ingreso a Estados Unidos.

Sin embargo, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación a El Salvador después de que Abrego García demostrara que tenía un temor fundado de persecución por parte de pandillas allí.

Seis años después, en los primeros días del segundo gobierno de Trump, el ICE deportó a Ábrego García a una prisión de mala reputación en El Salvador, violando la orden del juez de inmigración. Tras una orden de la Corte Suprema, el gobierno de Trump lo devolvió a Estados Unidos, pero solo para enfrentar cargos de tráfico de personas.

El gobierno de Trump anunció el mes pasado su intención de deportarlo a Uganda, un país africano. Ábrego García notificó al gobierno estadounidense que teme ser enviado allí por temor a ser perseguido o a ser enviado a El Salvador.

El viernes pasado, la administración Trump dijo que ahora tiene la intención de deportarlo a Eswatini .

Una carta de ICE decía que sus temores son “difíciles de tomar en serio, especialmente considerando que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes”.

El tribunal de inmigración de Trump

Se supone que Estados Unidos debe seguir un proceso de varios pasos para deportar a alguien a una nación que no es su país de origen, según los abogados de inmigración.

Por ejemplo, un oficial de inmigración debe realizar una entrevista de temor razonable, durante la cual Abrego García puede plantear inquietudes sobre persecución y tortura. Si el oficial no está de acuerdo, Abrego García puede solicitar a un juez de inmigración que revise la decisión. A partir de ahí, Abrego García puede acudir a la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Los jueces de inmigración forman parte del Departamento de Justicia y están bajo la autoridad de la administración Trump. Trump ha estado despidiendo a jueces de inmigración, muchos de ellos nombrados por el expresidente Joe Biden, como parte de su ofensiva contra la inmigración.

Sin embargo, Abrego García puede impugnar una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración en los tribunales federales, que son parte del poder judicial independiente del país.

«No se pueden ganar todos los casos»

Incluso si Abrego García frustra la deportación a Eswatini, probablemente enfrentará intentos de expulsarlo a otro país y luego a otro, según el abogado de inmigración de Memphis, Andrew Rankin .

“Según la ley de promedios, no se pueden ganar todos los casos”, dijo.

El asilo, sin embargo, podría volver a centrar la atención exclusivamente en El Salvador, donde Abrego García ha mostrado anteriormente un temor creíble de persecución por parte de pandillas.

Abrego García presentó una moción para reabrir su caso de inmigración de 2019 y solicitar asilo. Sus abogados probablemente argumentarán que cumple los requisitos porque lleva menos de un año en Estados Unidos, dijo Rankin.

El asilo podría proporcionar una tarjeta verde y un camino hacia la ciudadanía. Pero está asumiendo un riesgo, dijo Rankin. Si Ábrego García pierde su solicitud, un juez de inmigración podría retirarle la protección contra su regreso a El Salvador.

‘Un escenario de tribunal de tráfico’

La moción de Abrego García para reabrir su caso de inmigración sigue pendiente. Si se deniega, puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Desde allí, puede acudir al Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de los Estados Unidos en Richmond, Virginia.

Si se le permite solicitar asilo, tendrá una audiencia. Sus abogados y el gobierno podrán presentar pruebas y llamar a testigos.

“Un dicho muy famoso sobre el tribunal de inmigración es ‘El tribunal de inmigración tiene consecuencias de pena de muerte en un entorno de tribunal de tránsito’”, dijo Rankin, el abogado.

Por ejemplo, los jueces de inmigración tienen mucha mayor discreción para programar, admitir pruebas y emitir sentencias, afirmó Rankin. Puede haber poca coherencia entre los distintos tribunales de inmigración.

“En un tribunal de tránsito, se decide sobre una multa por exceso de velocidad, que, como mucho, afecta a los fines del seguro”, dijo Rankin. “Mientras que en un tribunal de inmigración, se decide en este caso particular si alguien va a regresar a casa a morir. O si va a quedarse en Estados Unidos”.

El fiscal general podría dictaminar

La fiscal general Pam Bondi tiene la autoridad para decidir el caso migratorio de Abrego García como jefa del Departamento de Justicia, según expertos en inmigración. Este tipo de decisiones son poco comunes, pero la administración Trump ha mostrado su disposición a romper con los precedentes.

Los abogados de Abrego García en su caso penal en Tennessee han criticado a Bondi por lo que dicen son declaraciones perjudiciales, alegando que no puede obtener un juicio penal justo.

César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que un fallo hipotético de Bondi probablemente sería apelado ante el Cuarto Circuito.

Lo más inteligente que puede hacer Bondi, dijo el profesor, es “trabajar con un buen grupo de abogados del Departamento de Justicia que le explicarán la base fáctica de su conclusión”.

Rankin, el abogado en Memphis, dijo que los abogados de Abrego García probablemente atacarían cualquier decisión tomada por Bondi de deportarlo como «un ataque político».

“Destruiría cualquier credibilidad de que este sea un proceso contra el pueblo estadounidense y no contra Donald Trump”, dijo Rankin.