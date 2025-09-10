Walkinshaw gana las elecciones especiales

El demócrata James Walkinshaw será el miembro más nuevo del Congreso, tras ganar una elección especial en el 11º Distrito Congresional de Virginia para reemplazar a Gerry Connolly, quien ocupaba el escaño de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación de la ciudad de Fairfax y gran parte del condado de Fairfax desde 2009 y falleció en mayo.

Walkinshaw fue jefe de gabinete de Connolly y cumple su segundo mandato como supervisor del Distrito Braddock en la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax. Connolly respaldó a Walkinshaw como su sucesor antes de su fallecimiento.

“Este es el principio del fin de la agenda imprudente de Donald Trump. Este es el principio del fin del gobierno MAGA en Washington. Y este es el comienzo de un nuevo capítulo, porque mañana por la mañana me despertaré, iré al Capitolio y empezaré a luchar por nuestra comunidad”, dijo Walkinshaw durante su discurso de victoria el martes por la noche.

Pide al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que le tome juramento el miércoles, diciendo que los ganadores de las otras dos elecciones especiales durante el 119º Congreso, ambos republicanos, pudieron tomar juramento al día siguiente de sus victorias.

Walkinshaw venció al candidato republicano Stewart Whitson, exagente especial del FBI y veterano del ejército. Associated Press declaró la contienda a las 19:36, 36 minutos después del cierre de las urnas.

A las 22:20, Walkinshaw había obtenido casi el 75% de los votos frente al 25% de Whitson. Se había contabilizado aproximadamente el 96% de los votos, según AP.

Su campaña también recaudó mucho más que la de Whitson, totalizando más de un millón de dólares, en comparación con los 224.469 dólares de Whitson, según el Proyecto de Acceso Público de Virginia.

El congresista electo James Walkinshaw habla con Nick Iannelli de WTOP sobre su victoria electoral especial para el escaño de la Cámara de Representantes de los EE. UU. que representa al Distrito 11 de Virginia.

“Este resultado debería ser alentador para los demócratas, que necesitaban una gran victoria para demostrar que están llenos de energía de cara a las elecciones intermedias de 2026”, dijo Mitchell Miller, corresponsal de WTOP en el Capitolio.

El margen de Walkinshaw fue incluso mayor que el de Connolly en 2024, quien ganó con el 66,7% de los votos como candidato en ejercicio.

La victoria de los demócratas significa que ahora cuentan con 213 escaños en la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos tienen 219. Miller advirtió que los demócratas no deberían exagerar la victoria del martes, ya que Walkinshaw era el claro favorito para ganar la contienda en el distrito demócrata. Sin embargo, la contundente victoria de Walkinshaw podría ser vista por los observadores como una señal de impulso para los demócratas de cara a las elecciones de gobernador de Virginia en noviembre.

“Los habitantes del norte de Virginia han enviado un mensaje muy contundente”, dijo Walkinshaw. “La victoria de esta noche es solo el comienzo”.

Walkinshaw modela su política siguiendo el ejemplo de su predecesor, quien la considera un “progresista pragmático”.

Como supervisor del condado de Fairfax, lideró los esfuerzos para prohibir las armas en bibliotecas y centros de recreación, mejorar los salarios y los beneficios para las familias trabajadoras, extender la reducción de impuestos a las personas mayores y a las familias militares, y combatir el cambio climático, según su campaña.

Mientras se prepara para prestar juramento como miembro del Congreso, Walkinshaw dijo que está listo para desafiar al Departamento de Eficiencia Gubernamental y la misión del presidente Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal, gran parte de la cual reside en el distrito de Walkinshaw.

“Quiero enfrentar la agenda de Trump. Quiero acabar con DOGE y quiero obtener resultados para nuestra comunidad, como lo hice cuando era jefe de gabinete de Gerry Connolly, como lo he hecho en la junta de supervisores”, declaró Walkinshaw .

Dijo que pasar por este proceso electoral especial ha tenido sus desafíos.

“Ha sido un torbellino”, dijo Walkinshaw. “Obviamente, empezó con la pérdida muy dura de un amigo cercano, Gerry Connolly. Tuvimos un sprint hacia las primarias, unas primarias con 10 candidatos. Así que nos lanzamos a eso, y ahora nos lanzamos a estas elecciones especiales. Pero he disfrutado casi cada minuto, he tenido la oportunidad de conocer a miles y miles de personas aquí en el Distrito 11 y hablar de sus experiencias, sus desafíos, sus esperanzas y sus sueños”.