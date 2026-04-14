Se produjo una fuga de 22.000 galones de combustible para aviones en la Base Conjunta Andrews

Las autoridades medioambientales están investigando una fuga de combustible que, según los informes, ocurrió en la Base Conjunta Andrews en Maryland entre enero y marzo.

En un comunicado de prensa emitido el lunes, la base aérea informó que aproximadamente 22 000 galones de combustible se derramaron en el arroyo Piscataway y fueron descubiertos por personal que encontró una «mancha visible y olor a combustible» el 23 de marzo. La base logró contener unos 10 000 galones de combustible antes de que llegara al arroyo.

El sistema de abastecimiento de combustible de la base ha sido desconectado y la causa de la fuga sigue bajo investigación.

Según un comunicado de prensa , el Departamento de Medio Ambiente de Maryland está trabajando con una empresa contratista para limpiar el lugar del derrame y recoger muestras de suelo y agua para analizar su calidad.

Según el MDE, la fuga fue de aproximadamente 32.000 galones de combustible para aviones.

Al ser consultado sobre la discrepancia entre las estimaciones del Departamento de Energía de Maryland (MDE) y las de la Base Conjunta Andrews, un portavoz de la base declaró a WTOP: «Los 10 000 galones adicionales reportados por el Departamento de Energía de Maryland se atribuyen a fluctuaciones normales debidas a los cambios de temperatura de enero y febrero, así como a una válvula defectuosa. El combustible resultante de esta fluctuación y de la válvula defectuosa quedó completamente contenido dentro del sistema de combustible y no se vertió al medio ambiente».

El departamento también afirmó que la base «no reveló con prontitud las fugas, tal como lo exige su permiso estatal para la extracción de petróleo, y no informó sobre el alcance total del vertido hasta el 8 de abril de 2026».

El departamento afirmó que el sistema de detección de fugas de la base falló en varias ocasiones entre enero y marzo, pero no notificaron a las agencias ambientales correspondientes de manera oportuna.

«Si bien Maryland valora sus estrechos vínculos con las instalaciones de defensa federales en todo el estado, contaminar la tierra y el agua de Maryland es inaceptable», declaró la secretaria de Medio Ambiente de Maryland, Serena McIlwain. «El estado y la comunidad local merecen respuestas y una respuesta contundente».

El MDE ordenó a la base aérea que realizara muestreos de suelo de emergencia para localizar la trayectoria de la fuga de combustible, instalara «pozos de monitoreo» y proporcionara actualizaciones diarias sobre el proceso de limpieza.

La Base Conjunta Andrews declaró en un comunicado de prensa que está «comprometida con la protección del medio ambiente y la comunidad circundante, así como con la colaboración con las agencias ambientales federales y estatales».

El departamento afirmó que no existe ninguna amenaza para el agua potable, pero aconsejó a los residentes que eviten nadar y consumir pescado en las zonas del arroyo donde se observe una capa de brillo o un olor desagradable.