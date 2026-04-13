Importantes figuras de Hollywood expresan su «oposición inequívoca» a la fusión de Paramount y Warner

Más de mil estrellas de cine, guionistas, directores y otros profesionales de Hollywood anunciaron su “oposición inequívoca” a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery en una carta abierta publicada el lunes.

Una gran parte de la industria cinematográfica, incluyendo a Denis Villeneuve, Kristen Stewart, JJ Abrams y Joaquin Phoenix, se manifestaron enérgicamente en contra del acuerdo de 111 mil millones de dólares que consolidaría dos estudios tradicionales en uno solo, argumentando que reduciría aún más los empleos y las películas en un Hollywood que ya se ha reducido.

«El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo», reza la carta publicada en BlocktheMerger.com. «Lo más alarmante es que esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro».

A finales de febrero, Paramount Skydance, la compañía de David Ellison, cerró un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery en una de las mayores fusiones de medios de comunicación de la historia. El acuerdo está pendiente de la votación de los accionistas a finales de este mes y de la aprobación de los organismos reguladores gubernamentales. La victoria de Paramount se produjo tras meses de negociaciones y una oferta rival de Netflix que finalmente no prosperó.

Este acuerdo fue solo la última fusión masiva que sacudió Hollywood. En 2019, The Walt Disney Co. adquirió 20th Century Fox por 71.300 millones de dólares.

Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, se ha comprometido a mantener a Paramount y Warner Bros. como estudios cinematográficos independientes y a estrenar un total de 30 películas al año en cines. Si bien la fusión conllevará recortes considerables debido a la duplicación de funciones, Paramount sostiene que la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery «fortalece el mercado laboral en general».

Pero muchos en la industria cinematográfica creen que una fusión supondrá una pérdida masiva de empleos y una consolidación del poder.

«Nos preocupa profundamente que existan indicios de apoyo a esta fusión que prioricen los intereses de un pequeño grupo de personas influyentes por encima del bien común», rezaba la carta. «La integridad, la independencia y la diversidad de nuestro sector se verían gravemente comprometidas».

Una coalición de grupos de defensa organizó la carta, entre ellos el Comité para la Primera Enmienda —un grupo defensor de la libertad de expresión liderado por Jane Fonda— , así como el Fondo de Defensores de la Democracia y la Coalición del Futuro del Cine. Otros firmantes son: Ben Stiller, Don Cheadle, Javier Bardem, Lily Gladstone, Lin-Manuel Miranda, Tiffany Haddish y Ted Danson.

El lunes, uno de los fichajes, Damon Lindelof, explicó su decisión en Instagram. Lindelof, creador de “Watchmen” y cocreador de “Lost”, tiene un contrato global con Warner Bros. Discovery.

«Las fusiones en Hollywood significan menos películas y menos series de televisión, y eso se traduce en menos empleos», escribió Lindelof. «Cuando dos estudios de cine históricos pertenecen a la misma compañía, el resultado es lógico: uno se convierte en un pueblo fantasma. Tengo miedo. Pero no soy un fantasma. Y una batalla está perdida si ni siquiera se libra».

Los representantes de Paramount y Warner Bros. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la carta.