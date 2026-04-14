Algunas calles de Washington D.C. permanecerán cerradas esta semana
Están en el centro de Washington D.C. para las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, lo que implica cierres de carreteras y restricciones de estacionamiento.
Hasta el sábado a las 7 p. m., la policía de DC informó que las siguientes calles estarán señalizadas como zonas de prohibido estacionar en caso de emergencia :
- Calle H desde la Avenida Pennsylvania hasta la Calle 20 NW
- Calle 19 desde la Avenida Pennsylvania hasta la Calle G NW
- Avenida Pennsylvania desde la calle 18 hasta el número 1924 de la Avenida Pennsylvania, noroeste (solo la acera sur).
- Calle G desde la calle 19 hasta la calle 20 NW (solo acera norte)
Hasta el sábado a las 5 de la tarde, la siguiente calle permanecerá cerrada :
- Calle H desde la calle 19 hasta la calle 20 NW
Desde el miércoles a las 19:00 hasta el sábado a las 17:00, las siguientes calles permanecerán cerradas :
- Calle H desde la Avenida Pennsylvania hasta la Calle 20 NW
- Calle 19 desde la Avenida Pennsylvania hasta la Calle G NW
La policía de Washington D.C. indicó que los cierres de calles y los horarios podrían variar según las condiciones. Asimismo, se recomienda a los conductores que transiten por la zona que prevean retrasos.