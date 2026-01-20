¿Qué incluyen las primeras 10 órdenes ejecutivas de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger?

La gobernadora Abigail Spanberger no perdió tiempo durante su primer día en el cargo y firmó el sábado 10 órdenes ejecutivas en el Capitolio del Estado de Virginia destinadas a aumentar la asequibilidad y alejar al estado de las políticas del exgobernador republicano Glenn Youngkin sobre educación, inmigración, diversidad y seguridad pública.

Al igual que muchos demócratas a nivel nacional, Spanberger aprovechó la cuestión de la asequibilidad durante la campaña electoral, y tres de sus 10 órdenes ejecutivas se centraron en reducir los costos para los virginianos.

Una orden ordena a todas las agencias del poder ejecutivo del estado encontrar formas de reducir los gastos de vida ; otra establece un grupo de trabajo para hacer que el gasto en atención médica sea más eficiente y reduzca los costos; la orden final, centrada en la asequibilidad, exige una revisión de la regulación de la vivienda y las prácticas de permisos para alentar un mayor desarrollo.

«Ya sea reduciendo la burocracia dentro del gobierno o implementando políticas que brinden alivio, debemos abordar los altos costos de la vivienda, la atención médica, el cuidado infantil y los costos de la energía», dijo Spanberger el sábado.

Los cambios en la fuerza laboral federal han tenido un impacto particularmente significativo en el norte de Virginia, y eso es algo que Spanberger también abordó con su primera ola de medidas ejecutivas. De un plumazo, el sábado creó el Grupo de Trabajo de Resiliencia Económica, que coordinará una respuesta estatal a los recortes federales .

“Necesitamos una evaluación completa de los fondos federales que se han recortado, retrasado, reducido o los posibles impactos proyectados que podríamos ver en el futuro, y necesitamos recomendaciones sobre cómo podemos mitigar el daño, actual o futuro”, dijo Spanberger.

Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, dijo que Spanberger está manteniendo su impulso positivo poniéndose a trabajar rápidamente.

“Spanberger ganó por una abrumadora mayoría, a diferencia de la ajustada victoria de Younkin”, dijo Sabato. “Quince puntos y medio es una victoria increíble, y le da mucho capital para invertir. Y lo va a invertir. Solo tiene cuatro años”, dijo.

Los gobernadores de Virginia están limitados a un mandato de cuatro años.

La orden final de Spanberger del sábado se relacionó con la aplicación de la ley migratoria , en otra respuesta al presidente Donald Trump y a las prioridades de su administración. Su orden anula la medida ejecutiva del exgobernador Glenn Youngkin, que incrementó la cooperación entre la policía local y estatal y las autoridades federales de inmigración.

Los demócratas de todo el país han pedido limitar la cooperación y han criticado las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la agencia cuyos oficiales han sido desplegados en las principales ciudades de todo el país y encargados de deportar a los inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso legal.

Los demócratas del Congreso también han planteado la idea de retener la financiación para ICE.

“Los agentes policiales estatales y locales de Virginia deben poder concentrarse en su relación, sus responsabilidades, la investigación de delitos y la vigilancia comunitaria”, dijo Spanberger.

Otras órdenes tenían como objetivo combatir la discriminación, reforzar la educación y garantizar que su oficina pueda responder a situaciones de crisis o emergencia.

El texto completo de cada orden está disponible aquí .

“Las órdenes ejecutivas representan solo el comienzo, los primeros pasos que estamos tomando para lograr una Virginia más asequible, una Virginia más segura y enfocada en garantizar que el futuro de todos nuestros niños sea brillante”, dijo Spanberger.