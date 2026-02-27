Están deteniendo e interrogando a refugiados ya admitidos en EEUU

Su familia pasó años oponiéndose al sistema socialista de Venezuela.

El gobierno respondió enviando hombres a golpear al padre, un trabajador de la petrolera estatal a quien acusó de no cooperar. Otros familiares fueron amenazados.

La situación se volvió tan insostenible que la familia huyó del país a Estados Unidos en 2021 después de obtener el estatus de refugiado, según una de las hijas, una vendedora de ropa de 24 años que fue entrevistada por The Associated Press.

Los seis hermanos y sus padres se establecieron en Minnesota en 2023, viviendo en paz hasta que la administración Trump anunció que volvería a examinar a los refugiados. Una prioridad son aquellos admitidos en Estados Unidos bajo el expresidente Joe Biden, a quien el gobierno acusa de priorizar la cantidad sobre la evaluación y verificación exhaustivas, con un enfoque inicial en 5600 refugiados que se establecieron en Minnesota y aún no son residentes permanentes, lo que los hace particularmente vulnerables.

El mes pasado, tres oficiales enmascarados salieron de una camioneta negra con vidrios polarizados afuera de un complejo de apartamentos de St. Paul, esposaron a la mujer venezolana y a su madre y les dijeron que su estatus legal estaba bajo revisión, según la mujer, que pidió el anonimato por temor a represalias.

Revirtiendo años de precedentes , las autoridades de inmigración han arrestado o interrogado a docenas de refugiados en Minnesota , dicen abogados y defensores, y es probable que haya más detenciones en todo el país.

En enero, un juez federal ordenó la suspensión temporal del arresto y la detención de refugiados en Minnesota mientras continúa una demanda que impugna la «rehabilitación». El juez ordenó la liberación inmediata de todos los refugiados detenidos en Minnesota y de los trasladados a Texas.

Tres refugiados dijeron a The Associated Press que, pase lo que pase, las rondas de entrevistas inconclusas con las autoridades de inmigración mucho después de que pensaban que su estatus era seguro los hacen cuestionar su futuro en Estados Unidos y vivir con miedo constante.

La joven venezolana no ha regresado a su trabajo en una fábrica de ropa. Un hombre que huyó de la persecución en Myanmar no camina por las calles de Minneapolis sin una carta de su iglesia pidiendo que los inmigrantes sean tratados con humanidad. Una refugiada congoleña, arrestada en St. Paul a pesar de su estatus de refugiada, dice que «todo lo sucedido parece una película».

Un cambio en el trato que Estados Unidos da a los refugiados

La bienvenida a los refugiados ha sido una fuente de acuerdo bipartidista en Estados Unidos desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados con un apoyo abrumador en 1980.

La ley contribuyó a que las solicitudes de refugio se convirtieran en unas de las más escrutadas del sistema migratorio. Las decisiones gubernamentales de que alguien fue perseguido por su identidad o creencias rara vez se cuestionan, y revisar la condición de refugiado ya otorgada supone un duro golpe a la tradición legal, afirman los defensores.

“Han sido examinados a fondo y fueron admitidos por el gobierno con aprobación”, dijo Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, un importante grupo de ayuda a refugiados.

Una vez que un refugiado es admitido en Estados Unidos a través del programa de reasentamiento, la única manera de despojarlo de su estatus es demostrar que nunca debió haber sido admitido, explicó Oppenheim. Por eso, la administración Trump está entrevistando a personas de nuevo, añadió.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo en una declaración escrita que los refugiados “están REQUERIDOS a estar sujetos a una inspección completa después de un año dentro de los Estados Unidos”.

“Esto no es nada novedoso ni discrecional; es un requisito claro de la ley”, escribió.

Si bien es correcto que los refugiados deben solicitar tarjetas verdes un año después de la admisión (un cambio de estatus que implica un nuevo nivel de escrutinio), la administración está rompiendo con décadas de tradición al revisar las decisiones iniciales de admitir a personas como refugiados y luego detenerlas mientras están bajo revisión.

“Arrestar, detener y volver a examinar a los refugiados son cambios nuevos que infligirán graves daños a las poblaciones vulnerables”, dijo Smita Dazzo, subdirectora de programas estadounidenses en HIAS.

De Venezuela a Minnesota a Houston y de regreso

En enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a las venezolanas a Houston en un vuelo donde las migrantes fueron esposadas en las muñecas y los tobillos y se les prohibió hablar. La hija relató que le dijeron que estaba allí para entrevistas para la tarjeta de residencia permanente y que la aislaron en una habitación fría sin comida, agua ni nada abrigado para abrigarse. Aseguró que se negó a firmar documentos sin la presencia de un abogado.

“Nos dijeron: ‘Su estatus no vale nada. Son ilegales’”, dijo. “Lo que pasamos es algo que no le deseo a nadie… Se suponía que llegaríamos a este país con estatus de refugiados, y pensábamos que estaríamos protegidos. Pero ahora mismo, en este momento, es todo lo contrario”.

Las mujeres fueron liberadas tras presentar con éxito peticiones de hábeas corpus en un tribunal federal, como parte de una oleada de intentos desesperados de obtener la libertad bajo una política de Trump que negaba las audiencias de fianza en el tribunal de inmigración. Amigos de su abogado las llevaron de regreso a Minnesota asumiendo sus propios gastos. Desde entonces, la joven ha tenido demasiado miedo de salir de casa.

El pastor que recibió una carta y fue a la entrevista

Saw Ba Mya James, un hombre de 46 años de etnia karen y padre de tres hijos que huyó de la persecución militar en Myanmar, llegó a St. Paul el año pasado después de obtener el estatus de refugiado con la ayuda de una iglesia local.

A pesar de tener una solicitud de tarjeta verde pendiente, el pastor anglicano no asistió a la iglesia durante semanas después de que sus amigos le aconsejaran que evitara salir.

“Me dijeron que me quedara en casa, así que escuché y oré a Dios con mi familia”, dijo James.

James recibió una carta el 2 de febrero ordenando una “reverificación de refugiados posterior a la admisión” en la oficina de campo de St. Paul del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, según una copia revisada por The Associated Press.

Durante una entrevista que duró varias horas, un oficial presionó a James con preguntas que, según dijo, ya había abordado ampliamente antes de ser admitido en Estados Unidos. El oficial dijo que la revisión era necesaria porque un empleado sin experiencia manejó la investigación inicial de James.

Dos semanas después de la entrevista, James recibió otra carta pidiéndole a él y a su familia que proporcionaran huellas dactilares, lo que su abogado tomó como una señal positiva.

Aun así, James sigue temeroso de ser detenido. Lleva fielmente la carta de los patrocinadores de su iglesia, en la que piden que él y otros inmigrantes sean tratados humanamente como portadores de la imagen de Dios.

El refugiado congoleño detenido al llegar al trabajo

Una mujer congoleña se instaló en la zona de Twin Cities en noviembre de 2024 con estatus de refugiada, trabajando en el sector hotelero como sostén de su marido y sus cuatro hijos.

Dijo que un oficial de inmigración se acercó a su auto estacionado cuando llegó a trabajar a las 7 a. m. del 14 de enero en St. Paul, diciendo que sabía su nombre y que era refugiada. Tras pedirle que saliera del vehículo para responder preguntas, la esposó a pesar de sus esfuerzos por mostrar un permiso de trabajo y una identificación.

La mujer, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, fue trasladada a Houston para ser interrogada en detalle sobre sus experiencias en el Congo, Uganda y Estados Unidos. Ella y otros refugiados se negaron a firmar documentos para ser devueltos a sus países de origen. Fue liberada el 18 de enero sin ningún documento de identidad para reservar un vuelo a Minneapolis. Un gerente de su empresa voló a Houston y la condujo 17 horas de regreso a casa.

“Si te dijera que me siento bien, te estaría mintiendo”, dijo.