Cómo ver los Grammy 2026, donde Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga se enfrentan

La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Este año marca el regreso a la normalidad tras la modificación de la entrega de premios de 2025 para centrarse en apoyar las labores de socorro tras los devastadores incendios forestales en la zona de Los Ángeles.

«Creo que veremos momentos históricos», declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, a The Associated Press. «Con artistas nominados en categorías en las que no habían estado nominados anteriormente, y una nueva generación de talentos surgiendo este año, creo que veremos resultados realmente emocionantes».

Esto es lo que necesita saber sobre los Grammy 2026, incluido cómo transmitirlos y dónde puede ver a las estrellas más importantes de la música caminando por la alfombra roja.

¿Cuándo son los Grammy y cómo puedo ver o transmitir el espectáculo?

El programa principal se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 8 p. m., hora del Este, el 1 de febrero.

Los Grammy también se podrán ver a través de servicios de transmisión de TV en vivo que incluyen a CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán transmitir los Grammy en vivo; los suscriptores esenciales de Paramount+ tendrán acceso a pedido al día siguiente.

La ceremonia de estreno tendrá lugar justo antes de la ceremonia de los Grammy a las 15:30 h (hora del este) y a las 12:30 h (hora del Pacífico) en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Se podrá ver en streaming en el canal de YouTube de la Academia de la Grabación y en live.GRAMMY.com.

¿Quién presenta los Grammy?

El comediante Trevor Noah presentará el programa por sexta vez consecutiva , y será la última.

“Estoy encantado de darle la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez”, declaró el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston. “Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico fan de los artistas y la música. Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseando volver a hacerlo juntos por última vez”.

Los únicos otros artistas musicales que presentaron seis o más transmisiones de los Grammy fueron Andy Williams, con siete, seguido de John Denver, con seis. Noah empató previamente con LL Cool J, con cinco.

El propio Noah ha sido nominado cuatro veces al Grammy y este año está nominado en la categoría de grabación de audiolibro, narración y cuentos por “Into The Uncut Grass”, una historia infantil.

Es un presentador especial. Realmente encuentra el equilibrio perfecto entre ser gracioso, inteligente y conocedor, y también ser un gran aficionado a la música. Y eso me encanta. Es muy difícil encontrar esa combinación —dijo Mason Jr.

¿Y su partida? «Toda persona, en algún momento de su carrera, decide dedicarse a otra cosa», dijo Mason Jr. «Y estamos muy agradecidos por los años que nos brindó Trevor. Realmente ayudó a definir el programa y a convertirlo en lo que es en los últimos seis años».

¿Cómo puedo ver la alfombra roja?

Associated Press transmitirá un espectáculo de alfombra roja de cuatro horas con entrevistas y videos de moda. Se transmitirá por YouTube y APNews.com.

¿Quién está nominado a los Grammy?

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Está nominado a mejor grabación, canción y álbum del año (lo que supone la tercera vez que recibe nominaciones simultáneas en estas importantes categorías), así como a mejor interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También ha sido nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor discográfico y compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Y en la categoría de mejor artista nuevo, Thomas, el grupo femenino global Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young se enfrentarán.

Este año también hay varios nominados por primera vez, como Tate McRae, Zara Larsson , Pink Pantheress, JID y… Timothée Chalamet. Has leído bien .