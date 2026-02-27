Denver ordena a su policía proteger a manifestantes en contra de las redadas migratorias

La ciudad de Denver (Colorado) implementó este jueves una Orden Ejecutiva para proteger a los residentes de “las extralimitaciones” constitucionales de las redadas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitiendo que su policía intervenga en casos de uso de fuerza excesiva cometidos por parte de los agentes de inmigración.

El alcalde de Denver, el demócrata Mike Johnston, firmó la orden que también exige a las fuerzas del orden de Denver proteger a los manifestantes pacíficos que protestan o documentan los operativos migratorios.

La disposición establece la responsabilidad de la policía y los alguaciles de Denver para intervenir en casos de uso de fuerza que puedan causar la muerte o lesiones corporales graves por parte de los agentes federales.

Además, la Policía documentará la actividad de los agentes de inmigración mediante cámaras corporales e investigará denuncias y posibles infracciones ocurridas en los operativos migratorios.

Ninguna agencia municipal compartirá sus bases de datos ni acuerdos de uso de tecnología con el Departamento de Seguridad Nacional y sus dependencias migratorias.

El jefe del Ayuntamiento también prohibió a los agentes federales de inmigración el acceso a las instalaciones municipales durante sus operativos, salvo que exista una orden judicial.

“Nuestros equipos policiales y legales defenderán las libertades civiles y, de ser necesario, intervendrán para proteger la vida y la seguridad de nuestros residentes”, dijo Johnston en un comunicado.

El jefe del Departamento de Policía de Denver, Ron Thomas, dijo que su agencia tiene el deber de intervenir y de investigar todos los incidentes en los que miembros de la comunidad resulten perjudicados.

Por su parte, el fiscal de Denver, Miko Brown, advirtió que su oficina defenderá los derechos de los residentes “independientemente de su lugar de nacimiento».

La orden ejecutiva se da después de que los operativos migratorios en Mineápolis derivaran en la muerte de dos estadounidenses el mes pasado.