Un juez principal advierte al fiscal principal de Minnesota y al ICE: obedezcan las órdenes judiciales o enfrentarán desacato.

El juez federal jefe de Minnesota emitió el jueves una severa advertencia al fiscal federal jefe del estado, así como a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, advirtiéndoles que deben cumplir con las órdenes judiciales o corren el riesgo de ser acusados ​​de desacato criminal.

El juez principal Patrick Schiltz, quien fue designado para el cargo por el presidente George W. Bush y es visto como conservador, se mostró en desacuerdo con un correo electrónico que recibió el 9 de febrero del fiscal estadounidense Daniel Rosen, en el que el fiscal acusó al juez de exagerar el alcance del incumplimiento por parte de ICE de las órdenes judiciales derivadas de la ofensiva de cumplimiento de la normativa migratoria de la administración Trump en Minnesota.

Su orden, presentada el jueves, fue sólo la última de una serie de declaraciones y fallos críticos y a veces mordaces de jueces federales en Minnesota y en otras partes del país contra la forma en que la administración Trump ha intentado llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes, a menudo citando violaciones del debido proceso y los estándares de trato humano.

En una presentación presentada por un juez diferente el jueves, se ordenó a Rosen, al jefe de su división civil y a representantes de ICE comparecer a una audiencia por desacato el martes por incumplimiento de las órdenes judiciales para la devolución de la propiedad de los detenidos.

Schiltz había descrito previamente al ICE como un infractor recurrente de las órdenes judiciales relacionadas con el aumento de las medidas de seguridad. En una orden del 28 de enero, expresó su «grave preocupación» después de que jueces federales de Minnesota identificaran 96 órdenes que el ICE había violado en 74 casos. En la orden del jueves, Schiltz afirmó que la respuesta del gobierno «no fue mejorar el cumplimiento de las órdenes judiciales, sino atacar a la Corte».

Rosen le dijo a Schiltz que la revisión que realizó su propia oficina de una «muestra estadísticamente sólida» de 12 de esos 74 casos reveló una alta tasa de cumplimiento, y se quejó de que el recuento de los jueces «excedía con creces la precisión para una orden que se aplicaría de forma tan pública y tajante. Los abogados de mi división civil no se lo merecían».

Schiltz escribió en una nueva orden que presentó el jueves que solicitó a sus jueces y secretarios judiciales que revisaran las cifras. Si bien afirmó que descubrieron algunos errores, con efectos en ambos sentidos, concluyeron que el ICE violó 97 órdenes en 66 de los casos mencionados en su orden anterior.

“Cada vez más, este Tribunal ha tenido que recurrir a la amenaza de desacato civil para obligar al ICE a cumplir órdenes”, escribió. “El Tribunal no tiene conocimiento de otra ocasión en la historia de Estados Unidos en la que un tribunal federal haya tenido que amenazar con desacato, una y otra vez, para obligar al gobierno estadounidense a cumplir órdenes judiciales”.

El juez principal también adjuntó una lista que documentaba 113 violaciones de órdenes adicionales en 77 casos adicionales, en su mayoría desde el recuento original.

“Los jueces de este Distrito han sido extraordinariamente pacientes con los abogados del gobierno, reconociendo que Rosen y sus superiores en el Departamento de Justicia los han puesto en una situación insostenible”, escribió Schiltz, señalando la ola de renuncias que ha dejado a la oficina de Rosen con escasez de personal. “Lo que esos abogados ‘no merecían’ era que la Administración enviara a 3000 agentes del ICE a Minnesota para detener a personas sin tomar medidas para gestionar los cientos de demandas que seguramente vendrían después”.

Ni Rosen ni los funcionarios de ICE respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Rosen reconoció en una conferencia de prensa el miércoles —la primera desde que asumió el cargo en octubre— que su personal de fiscales se ha reducido drásticamente. Se irritó cuando se le señaló que al menos dos casos penales se han desestimado en los últimos días debido, en parte, a las pérdidas. Rosen dijo que la fiscalía contaba con 64 fiscales federales adjuntos el último día del mandato de su predecesor; 47 el primer día de Rosen; y ahora se ha reducido a 36. Pero también insistió en que está contratando nuevos fiscales a un ritmo acelerado y que su fiscalía aún tiene la capacidad para procesar delitos graves.

El juez principal concluyó con una dura advertencia:

“Este Tribunal seguirá haciendo todo lo necesario para proteger el estado de derecho, incluyendo, de ser necesario, recurrir al desacato penal”, escribió. “De una forma u otra, el ICE cumplirá las órdenes de este Tribunal”.