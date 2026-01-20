Trump le agradece su atención a estos asuntos en su segundo mandato

Una intervención militar impactante en Venezuela. Decirle a los Gigantes de Nueva York qué entrenador contratar. Amenazas contra Irán , Dinamarca, Groenlandia y Colombia . Posar con el Premio Nobel de la Paz de otra persona . Insinuar la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses en Minneapolis. Hacerle un gesto obsceno a un crítico. Anunciar una agresiva ronda de aranceles . Amenazar a enemigos políticos.

Para el presidente Donald Trump , esta tormenta de nieve fue solo la primera mitad de enero.

Si la moneda más valiosa de un presidente es el tiempo, Trump actúa como si tuviera un suministro casi ilimitado, siempre dispuesto a compartirlo sin importar el día, la hora o las circunstancias.

Ha reescrito el papel de la presidencia en un país dividido, captando la atención constante sin preocuparse por las consecuencias. A pesar de su discurso sobre la fuerza, su enfoque se inclina más hacia la viralidad que hacia la virilidad, con las redes sociales como su principal acelerador.

“El presidente se hace oír con fuerza”, dijo el senador John Kennedy, republicano por Luisiana. “El presidente juega con fuego. Todavía no lo he visto jugar con granadas de mano, pero lo he visto muy cerca. Así es él, y no va a cambiar”.

Al menos Trump te lo agradece en el proceso.

Durante su segundo mandato, el presidente republicano ha firmado sus publicaciones en redes sociales con el eslogan «Gracias por su atención a este asunto» 242 veces, según datos recopilados por Roll Call Factba.se. Por si fuera poco, suele usar mayúsculas y algunos signos de exclamación.

Las décadas de Trump buscando atención

Ha pasado décadas buscando atención, primero en los tabloides neoyorquinos y luego como estrella de telerrealidad. La atención, positiva o negativa, es su propia recompensa. En la economía de la atención, Trump es lo que Wall Street podría llamar un creador de mercado.

Las tácticas suelen tener una relación tenue con la verdad y, en ocasiones, implican misoginia o racismo. Pueden obstaculizar otras prioridades de la administración y no siempre inclinan la realidad política a favor de Trump (véanse las preocupaciones sobre la asequibilidad y los archivos de Epstein ).

Pero son difíciles de ignorar.

“Te saluda por la mañana y te da las buenas noches al final del día”, dijo el estratega republicano Ron Bonjean. “Nunca dejarás de saber de él”.

En su segundo mandato, se vio aún menos limitado en cuanto a dónde imponer su presencia, con una gran afición por los deportes . Solo en septiembre, Trump asistió a tres importantes eventos deportivos en la ciudad de Nueva York. Su visita a la final del Abierto de Estados Unidos obligó a largas filas de seguridad y retrasó el inicio del partido. El público, dominado por la élite neoyorquina, lo abucheó, pero eso no importó. Seguía apareciendo en la pantalla gigante del estadio y en todas las redes sociales.

Ahí es donde se han producido algunos de los mayores cambios durante el segundo mandato de Trump.

Durante su primer gobierno, muchos líderes de Silicon Valley se mostraron fríos, o directamente hostiles, con Trump. Tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, se le prohibió el acceso a plataformas como Twitter y Facebook .

Los líderes de esas empresas ahora son aliados abiertos de Trump o, al menos, mantienen una relación amistosa con él. Twitter ahora se llama X y es propiedad de Elon Musk , quien dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental durante los primeros meses de su segundo mandato y ha regresado a la órbita del presidente tras un breve desencuentro. Musk y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, estuvieron entre los ejecutivos tecnológicos que asistieron a la investidura de Trump el año pasado.

La IA produce memes y vídeos rápidamente

Trump, quien no es conocido por usar una computadora, esta vez tiene su propia plataforma en redes sociales, donde su equipo se basa en tecnología de inteligencia artificial de vanguardia para producir rápidamente memes y videos que mantienen al presidente en el centro de la conversación en línea. Esas publicaciones a menudo caen en terreno burdo, como una de octubre que lo mostraba con una corona, pilotando un avión y arrojando excrementos sobre sus oponentes.

“Las redes sociales de las que hablamos en el segundo mandato de Trump no son las redes sociales del primer mandato de Trump”, dijo Nolan Higdon, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz, donde se centra en la alfabetización mediática crítica.

Por ahora, hay pocos frenos a los impulsos de Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, desestimó la publicación sobre excrementos calificándola de «sátira». El vicepresidente J. D. Vance , un católico devoto, ha defendido las publicaciones de Trump , incluyendo una que lo representa como el Papa. En una entrevista con Vanity Fair , la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, describió a Trump, quien no bebe, como alguien con «personalidad de alcohólico», lo que significa que «actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer».

De hecho, su enfoque ha tenido un éxito notable en lograr la disrupción que pretende imponer en Estados Unidos y en el extranjero. Utiliza las redes sociales como arma, advirtiendo sobre la suspensión de la ayuda a los estados que se le resistan. Sus publicaciones sobre Groenlandia y Dinamarca provocaron una auténtica crisis diplomática y cuestionaron la sostenibilidad a largo plazo de la OTAN.

Las dos excepciones molestas giran en torno a Epstein y la asequibilidad.

Tras decirles a sus partidarios que «no malgastaran tiempo ni energía con Jeffrey Epstein», finalmente cedió a la presión del Congreso y firmó un proyecto de ley que obtuvo un apoyo abrumador en el Capitolio, exigiendo la publicación de los archivos. El Departamento de Justicia ya ha incumplido los plazos para la publicación, y demócratas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y el gobernador J.B. Pritzker de Illinois han afirmado que la avalancha de noticias de este mes ha distraído la atención del caso Epstein.

Trump también ha tenido dificultades para convencer al público de que comprende y responde a sus preocupaciones sobre los altos precios. Tras calificar los desafíos de asequibilidad como un «engaño demócrata», ha intentado tomar medidas, incluyendo un discurso en horario de máxima audiencia el mes pasado. Pero ese discurso y sus esfuerzos más recientes, como el impulso a las tasas hipotecarias, se vieron rápidamente eclipsados ​​por la avalancha de noticias aún más impactantes.

De hecho, una visita a Michigan la semana pasada para hablar sobre asequibilidad tal vez sea mejor recordada por las imágenes de Trump haciendo un gesto obsceno a alguien que le gritaba desde lejos.

El desafío central de Trump

Esto subraya el principal desafío de Trump de cara a un año electoral que pondrá a prueba su control del poder. Si bien su línea dura puede deleitar a sus partidarios, no convence a un sector más amplio de estadounidenses de que es un presidente eficaz.

La aprobación de la gestión de Trump en la mayoría de los temas es baja, pero la atención médica destaca como una de sus debilidades particulares. Solo alrededor de 3 de cada 10 adultos estadounidenses aprobaron la forma en que estaba manejando la atención médica, según una encuesta de AP-NORC de diciembre . Esta cifra fue ligeramente inferior a su aprobación general. También ha decaído en inmigración desde el inicio de su segundo mandato, cuando esta se destacó como una fortaleza relativa. Según una encuesta de AP-NORC de enero, alrededor de 4 de cada 10 adultos estadounidenses aprueban su desempeño en inmigración, una disminución con respecto a aproximadamente la mitad de los estadounidenses hacia el inicio de su primer mandato.

Mientras tanto, los demócratas están tomando medidas más contundentes para captar la atención estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom , posible candidato presidencial para 2028, presenta un podcast y se burla de Trump en redes sociales.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, es quizás el demócrata más exitoso en convertir la maquinaria digital en éxito político. En el transcurso de aproximadamente un año, este hombre de 34 años pasó de ser un legislador estatal relativamente desconocido a líder de la ciudad más grande del país, presentándose a los votantes con videos que lo mostraban en entornos improvisados, como el recorrido del maratón de la ciudad de Nueva York .

«Están aprendiendo a no imponer un viejo marco a un nuevo paradigma», dijo Basil Smikle, ex director ejecutivo del Partido Demócrata del Estado de Nueva York y profesor de la Universidad de Columbia.

La pregunta a largo plazo es si Trump ha transformado fundamentalmente la presidencia. Ari Fleischer, secretario de prensa de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, afirmó que Trump «es la definición de singularidad» y predijo que el próximo presidente, independientemente de su partido, se comunicará de forma diferente.

“Quienquiera que lo suceda”, dijo Fleischer, “la velocidad de la presidencia disminuirá”.