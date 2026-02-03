Los distritos escolares del área de DC responden a las críticas de los padres sobre los días de nieve

Las temperaturas frías, las aceras resbaladizas y los caminos intransitables causados ​​por una tormenta invernal el fin de semana pasado obligaron a varios sistemas escolares en el área de DC a cerrar durante la mayor parte de la semana, si no toda la semana.

Ahora, los padres se preguntan si habrá días de recuperación y cómo será el resto del año escolar.

En el condado de Prince George, Maryland, el calendario incluye cinco días de cierre por cuestiones climáticas, pero la tormenta de nieve ya le ha costado siete días al distrito escolar.

Los funcionarios del distrito escolar presentarán el jueves un calendario modificado a la junta escolar que podría agregar dos días de enseñanza para compensar algunos de los que se han perdido por la tormenta.

La portavoz del distrito, Denise Douglas, dijo que el sistema escolar está considerando un día de enseñanza el Día de los Presidentes, el 16 de febrero, y posiblemente agregar un día adicional al final del año escolar.

“Estamos intentando evitar que las vacaciones de primavera se extiendan de lunes a viernes”, dijo. “Podríamos pedirles que abran el Día de los Presidentes y entonces no queremos extender el año escolar, pero eso podría ser un día más o menos”.

Pero si hay otro gran evento climático entre ahora y entonces, eso podría ser un problema.

«Si volvemos a ver una nevada de este nivel, quizá tengamos que considerar opciones virtuales», dijo Douglas. «Claramente, estamos intentando evitar una cuarta semana de junio».

Las escuelas del condado de Fairfax responden a las críticas

En toda el área de DC, varios distritos escolares han enfrentado críticas por cerrar por más de una semana, mientras las quitanieves administradas por el gobierno y los contratistas privados luchaban por remover la nieve helada y el aguanieve.

Ahora, la directora de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax está defendiendo su decisión de darles a los estudiantes otro día de nieve el lunes.

Algunos padres estaban enojados por el pedido de cerrar las escuelas, pero la superintendente Michelle Reid dijo que la decisión se tomó porque muchas calles y aceras del condado todavía estaban llenas de nieve y hielo.

Reid dijo que los trabajos para limpiar el desastre invernal en la propiedad de la escuela han estado en marcha durante días.

“Durante y después de la tormenta, más de 1000 miembros de nuestro personal escolar desocuparon 40 000 plazas de aparcamiento y 161 hectáreas de zonas pavimentadas”, declaró. “Estoy muy orgullosa de nuestro personal y de nuestros colaboradores comunitarios por su increíble esfuerzo para prepararnos para el regreso a clases”.

Casi 130,000 estudiantes toman el autobús escolar a diario, y otros 50,000 caminan o sus padres los llevan. Sin embargo, según Reid, los líderes escolares recorrieron el condado durante el fin de semana y observaron que muchas paradas de autobús y aceras aún no estaban despejadas.

“Queremos asegurarnos de que nuestros caminantes puedan llegar de manera segura a la escuela y a sus paradas de autobús, y esa es una determinación matizada”, dijo.

Si el invierno trae más mal tiempo, las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax aún tienen días de nieve adicionales disponibles incorporados en su calendario del año escolar.

“Generalmente construimos con 10 días de anticipación ante condiciones climáticas de emergencia, y (el lunes) sería el día número cuatro”, dijo el superintendente.

Reid dijo que espera que las temperaturas más cálidas ayuden a mejorar las condiciones.

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax estarán abiertas el martes con un retraso de dos horas.