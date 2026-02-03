Algunas empresas vinculan la IA con los despidos, pero la realidad es más complicada

Lo único que N. Lee Plumb sabe con certeza sobre su despido de Amazon la semana pasada es que no fue un fracaso a la hora de aceptar los planes de inteligencia artificial de la empresa.

Plumb, el jefe de “habilitación de IA” de su equipo, dice que fue tan prolífico en el uso de la nueva herramienta de codificación de IA de Amazon que la empresa lo señaló como uno de sus principales usuarios.

Muchos asumieron que los 16.000 despidos corporativos de Amazon anunciados la semana pasada reflejaban el impulso del director ejecutivo Andy Jassy para «reducir nuestra fuerza laboral corporativa total a medida que obtenemos ganancias de eficiencia mediante el uso extensivo de IA en toda la empresa».

Pero, al igual que otras empresas que han vinculado los cambios de fuerza laboral a la IA (incluidas Expedia, Pinterest y Dow la semana pasada), puede ser difícil para los economistas o empleados individuales como Plumb saber si la IA es la verdadera razón detrás de los despidos o si es el mensaje que una empresa quiere transmitir a Wall Street.

“La IA debe generar un retorno de la inversión”, afirmó Plumb, quien trabajó en Amazon durante ocho años. “Al reducir la plantilla, se demuestra eficiencia, se atrae más capital y el precio de las acciones sube”.

«Por lo tanto, es posible que simplemente se haya inflado la plantilla en primer lugar, se haya reducido el número de empleados, se haya atribuido a la IA y ahora se tiene una historia de valor», dijo.

Plumb es atípico para un trabajador de Amazon, ya que también está llevando a cabo lo que él describe como una candidatura «poco probable» para el Congreso en Texas, en una plataforma centrada en detener la dependencia de la industria tecnológica de las visas de trabajo para «reemplazar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata».

Pero sea cual sea el motivo por el que Plumb perdió su trabajo, su escepticismo sobre el reemplazo de trabajo impulsado por IA es compartido por muchos economistas.

“Simplemente no lo sabemos”, dijo Karan Girotra, profesor de administración en la escuela de negocios de la Universidad de Cornell. “No porque la IA no sea excelente, sino porque requiere mucha adaptación y la mayoría de las ganancias recaen en los empleados individuales, no en la organización. Las personas ahorran tiempo y terminan su trabajo antes”.

Si un empleador trabaja más rápido gracias a la IA, Girotra afirmó que lleva tiempo ajustar la estructura de gestión de una empresa para permitir una plantilla más reducida. No está convencido de que eso esté sucediendo en Amazon, que, según él, aún está reduciendo su plantilla debido a un exceso de contrataciones durante la pandemia de COVID-19.

Un informe de Goldman Sachs indicó que el impacto general de la IA en el mercado laboral sigue siendo limitado, aunque algunos efectos podrían notarse en ocupaciones específicas como marketing, diseño gráfico, atención al cliente y, especialmente, tecnología. Estos son campos que involucran tareas que se correlacionan con las fortalezas de la generación actual de chatbots de IA generativa que pueden escribir correos electrónicos y propuestas de marketing, producir imágenes sintéticas, responder preguntas y ayudar a escribir código .

Pero la división de investigación económica del banco dijo en su más reciente informe mensual sobre la adopción de IA que, desde diciembre, «muy pocos empleados se vieron afectados por despidos corporativos atribuidos a la IA», aunque el informe se publicó el 16 de enero, antes de que Amazon, Dow y Pinterest anunciaran sus despidos.

Pinterest, con sede en San Francisco, fue la empresa más explícita al afirmar que la IA la llevó a recortar hasta un 15 % de su plantilla. La empresa de redes sociales afirmó que estaba implementando cambios organizativos para seguir cumpliendo con su estrategia orientada a la IA, que incluye la contratación de talento con experiencia en IA. Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de despedir a algunos miembros de nuestro equipo.

Pinterest se hizo eco de ese mensaje en una divulgación regulatoria que decía que la empresa estaba «reasignando recursos a roles y equipos enfocados en IA que impulsan la adopción y ejecución de IA».

Expedia ha expresado un mensaje similar, pero los 162 trabajadores tecnológicos que el sitio web de viajes despidió de su sede de Seattle la semana pasada incluían varios roles específicos de IA, como científicos de aprendizaje automático.

Las revelaciones regulatorias de Dow vincularon sus 4.500 despidos a un nuevo plan que “utiliza inteligencia artificial y automatización” para aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad para los accionistas.

Los 16.000 recortes de empleos corporativos de Amazon formaron parte de una reducción más amplia de personal en el gigante del comercio electrónico. Simultáneamente con estos recortes, que se cree que se referían a empleos de oficina, Amazon anunció que recortaría a unos 5.000 empleados del sector minorista, según avisos enviados a las agencias estatales de empleo en California, Maryland y Washington, como resultado de su decisión de cerrar casi todas sus tiendas Amazon Go y Amazon Fresh.

Esto se suma a una ronda de 14.000 recortes de empleos en octubre, lo que eleva el total a más de 30.000 desde que Jassy señaló por primera vez un impulso a los cambios organizativos impulsados ​​​​por IA.

Al igual que muchas empresas, tanto tecnológicas como de otros sectores, pero particularmente aquellas que crean y venden herramientas y servicios de IA, Amazon ha estado presionando a su fuerza laboral para que encuentre mayor eficiencia con la IA.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo la semana pasada que 2026 será el año en que “la IA comenzará a cambiar drásticamente la forma en que trabajamos”.

“Estamos invirtiendo en herramientas nativas de IA para que los empleados de Meta puedan ser más productivos, estamos elevando el nivel de los colaboradores individuales y reduciendo el número de equipos”, declaró en una conferencia telefónica sobre resultados. “Estamos empezando a ver que proyectos que antes requerían grandes equipos ahora son llevados a cabo por una sola persona con mucho talento”.

Hasta ahora, los despidos de Meta este año se han centrado en la reducción de empleos en sus divisiones de realidad virtual y metaverso. Otro factor que impulsa el impacto laboral es la desviar recursos de la industria hacia el desarrollo de IA, lo que requiere un gran gasto en chips informáticos, centros de datos de alto consumo energético y talento.

Jassy les dijo a los empleados de Amazon en junio pasado que “sean curiosos sobre la IA, se eduquen, asistan a talleres y tomen capacitaciones, usen y experimenten con la IA siempre que puedan, participen en las lluvias de ideas de su equipo para descubrir cómo inventar para nuestros clientes de manera más rápida y expansiva, y cómo hacer más con equipos más improvisados”.

Plumb estuvo totalmente de acuerdo con eso y dijo que demostró su competencia en el uso de la herramienta de codificación de inteligencia artificial de Amazon, Kiro, para «resolver problemas masivos» en el sistema de compensación de la empresa.

«Si no los usabas, tu gerente recibía un informe y te hablaba sobre su uso», dijo. «Solo había cinco personas en toda la empresa que usaban Kiro más que yo o que habían alcanzado más logros».

Ahora está cambiando el rumbo de su candidatura entre un grupo de republicanos en el área de Houston que buscan desbancar al representante estadounidense Dan Crenshaw en las primarias de marzo.

Girotra, de Cornell, afirmó que es posible que el aumento de la productividad de la IA esté llevando a las empresas a recortar personal directivo intermedio, pero añadió que la realidad es que quienes toman las decisiones de despido «solo necesitan recortar costos y lograrlo. Eso es todo. No creo que les importe el motivo».

No todas las empresas señalan la IA como motivo de los recortes. Home Depot confirmó el jueves la eliminación de 800 puestos vinculados a su sede corporativa en Atlanta, aunque la mayoría de los empleados afectados trabajaban a distancia.

El portavoz de Home Depot, George Lane, dijo que los recortes de Home Depot no fueron impulsados ​​por la inteligencia artificial o la automatización, sino «realmente por la velocidad, la agilidad» y la satisfacción de las necesidades de sus clientes y trabajadores de primera línea.

Y el fabricante de equipos de ejercicio Peloton confirmó el viernes que está reduciendo su fuerza laboral en un 11% como parte de una medida más amplia de reducción de costos bajo el liderazgo de su CEO, Peter Stern, para reducir los gastos operativos.