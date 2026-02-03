DC otorga $250,000 para preservar cementerios negros históricos

La Oficina de Planificación de DC ha otorgado un cuarto de millón de dólares en subvenciones a dos organizaciones sin fines de lucro diferentes para el cuidado y la preservación de los cementerios históricamente negros en el Distrito.

La Asociación para el Cuidado Perpetuo del Cementerio Woodlawn, que supervisa el Cementerio Woodlawn en Benning Road en el sudeste, y la Fundación Black Georgetown, que cuida los cementerios Mt. Zion y Female Union Band Society en el noroeste, recibieron cada una $125,000.

Anita Cozart, directora de la Oficina de Planificación de DC, dijo que los grupos tienen la intención de gastar el dinero de manera diferente.

El cementerio Woodlawn se centrará en los árboles peligrosos que impiden las tumbas, agregará cercas y mejorará la señalización del sitio.

“Para que quede muy claro que este es un lugar al que puedes ir y aprender sobre la historia de Washington, DC”, dijo Cozart.

La Fundación Black Georgetown realizará mejoras en su infraestructura local y creará un portal en línea que permitirá a las personas obtener más información sobre los cementerios, además de organizar eventos en el Día de la Emancipación y el Juneteenth.

“Esto es parte de lo que la alcaldesa Bowser realmente se ha enfocado durante su mandato, para asegurarse de que la historia, el patrimonio y la cultura de los afroamericanos de Washington sean algo que esté al frente y en el centro y no podría ser más oportuno que el inicio del Mes de la Historia Afroamericana”, dijo Cozart.

Si bien el cementerio Woodlawn data de finales del siglo XIX, ambos cementerios de Georgetown se establecieron en 1808.

“Nuestra nación tenía leyes de segregación… por supuesto, esto se extendía a los cementerios”, dijo Cozart. “Las leyes para los residentes negros de Washington se basaban en iglesias donde los residentes negros de Washington eran congregaciones a las que eran bienvenidos”.

Con el tiempo, esas iglesias se trasladaron a otros lugares.

“Asegurarse de que existan instituciones que ayuden a preservar ese patrimonio y cultura ha sido un desafío. Por eso nos complace contar con estas subvenciones para lograrlo”, dijo Cozart.

Las dos subvenciones son las primeras que se otorgan bajo el Programa de Preservación de Cementerios Históricos, que fue establecido por el Consejo de DC a través de la Ley de Enmienda del Fondo de Preservación de Cementerios Históricos Afroamericanos de 2025.

“Este programa de becas lleva el nombre de Paul Sluby, investigador jurídico e historiador que se centró en los cementerios históricos de la ciudad”, dijo Cozart. “Nos complace que las actividades que realizarán los beneficiarios sean accesibles para niños y estudiantes”.

Cozart agregó que los niños que visitan pueden decidir más tarde que quieren carreras en historia, preservación del patrimonio y preservación cultural en su propia ciudad natal.