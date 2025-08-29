Lo condenado a 22 años y 2 meses de prisión por accidente que dejó a oficial sin ambas piernas

Rafael Mayorga, residente de Frederick, Maryland, fue sentenciado a 22 años y dos meses de cárcel por un accidente ocurrido en 2023 que le costó a un oficial de policía del condado de Montgomery la pérdida de sus dos piernas.

De acuerdo con las autoridades, en octubre de 2023 Mayorga, quien entonces tenía 19 años, conducía a más de 100 millas por hora en la autopista Interestatal 270. La policía comenzó a perseguirlo al sospechar que manejaba bajo la influencia de alcohol o drogas.

El sargento Pat Kepp intentó detenerlo usando dispositivos de ponchado de llantas, pero, según el informe policial, Mayorga embistió intencionalmente al oficial, dejándolo en estado crítico y ocasionándole la amputación de ambas piernas.

Un jurado lo declaró culpable de varios cargos, incluido asalto en segundo grado. Las autoridades señalaron que Mayorga y Kepp habían tenido encuentros previos, y que todo indicaba que el atropello fue deliberado. No obstante, el jurado lo absolvió de los cargos de intento de homicidio en primer y segundo grado, así como de asalto en primer grado.

Durante la audiencia en el Tribunal del Condado de Montgomery, varios oficiales de policía no pudieron contener las lágrimas al leer declaraciones sobre el impacto del suceso.

Una agente, con la voz entrecortada, expresó: “Siempre temimos que algún día matara a alguien. Le agradezco que haya intentado hacerlo con el oficial más fuerte que conozco: el sargento Kepp”.

Otro oficial confesó que todavía padece estrés postraumático por lo ocurrido aquella noche.

Mayorga permaneció en silencio durante todo el proceso. Sus padres también asistieron a la audiencia.

Los fiscales mostraron videos de Mayorga participando en carreras ilegales, huyendo de retenes policiales y provocando a los agentes, argumentando que su conducta temeraria era constante. Dijeron que en múltiples ocasiones los oficiales le advirtieron que iba a terminar matando a alguien si no cambiaba su comportamiento.

La fiscalía también señaló que esa misma mañana cometió tres actos separados de fuga, y el juez estuvo de acuerdo. Aseguraron que no fue un accidente, sino un intento consciente de evadir a las autoridades.

El jefe de la policía del condado de Montgomery, Marc Yamada, se dirigió directamente al tribunal y pidió la pena máxima, afirmando que no se trataba de “ojo por ojo”, sino de rendición de cuentas.