Trump sugiere que más ciudades necesitan la Guardia Nacional

El presidente Donald Trump ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional en Chicago, Nueva York, Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland, Oregón, para combatir lo que él describe como una delincuencia descontrolada. Sin embargo, los datos muestran que la mayoría de los delitos violentos en esos lugares y en todo el país han disminuido en los últimos años.

Los homicidios durante los primeros seis meses de 2025 disminuyeron significativamente en comparación con el mismo período de 2024, lo que continúa una tendencia pospandémica en todo Estados Unidos.

Trump, que ya ha tomado el control federal de la policía en Washington, DC, ha difamado a las seis ciudades gobernadas por demócratas que están en estados que se opusieron a él en 2024, pero no ha amenazado con enviar a la Guardia a ninguna ciudad importante en estados con tendencia republicana.

John Roman, experto en datos que dirige el Centro de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Chicago, reconoció que la violencia en algunos barrios urbanos ha persistido durante generaciones. Sin embargo, afirmó que no hay ninguna ciudad estadounidense donde exista una verdadera crisis.

“Estamos en un momento notable en materia de delincuencia en Estados Unidos”, dijo.

El público ve las cosas de otra manera

Trump podría estar aprovechando la percepción pública al describir ciudades como Chicago como un «campo de la muerte». La gran mayoría de los estadounidenses, el 81%, considera la delincuencia un «problema grave» en las grandes ciudades, según una encuesta publicada esta semana por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC , aunque hay un apoyo mucho menor, el 32%, al control federal de la policía.

Esta semana se recordó al público que los tiroteos siguen siendo un evento frecuente en los EE. UU. En Minneapolis, donde los homicidios y la mayoría de los otros delitos han disminuido, un tirador mató a dos niños que asistían a una misa en una escuela católica el miércoles e hirió a 17 un día después de que tres personas murieran en tiroteos separados en otras partes de la ciudad.

Aun así, con el tiempo, el panorama es alentador, según las cifras de AH Datalytics, que rastrea los delitos en todo el país utilizando datos policiales para su Índice de delitos en tiempo real .

Las agresiones con agravantes —que incluyen tiroteos sin consecuencias fatales— disminuyeron en junio en Chicago, Portland, Seattle, Baltimore y San Francisco, y se mantuvieron prácticamente sin cambios en Nueva York. Las denuncias de violación aumentaron en Nueva York y Chicago durante el primer semestre del año, pero disminuyeron en las demás ciudades, incluyendo una caída del 51 % en San Francisco.

El índice de criminalidad también mostró que los delitos contra la propiedad, como el robo, el allanamiento y el robo de vehículos motorizados, disminuyeron en su mayoría en esas seis ciudades en los primeros seis meses de 2025. Los delitos de robo aumentaron de 2020 a 2024 en cuatro de las seis ciudades analizadas por AP.

Las ciudades defienden las estrategias de seguridad

Trump exageró y tergiversó la delincuencia en Washington cuando su administración asumió el control del departamento de policía de Washington D. C. e inundó la capital con agentes federales y la Guardia Nacional. Durante una reunión de gabinete, se refirió a Baltimore, a 64 kilómetros (40 millas), como un «infierno» y ha dicho que podría «enviar tropas».

«No estoy caminando por Baltimore ahora mismo», dijo Trump.

Sin embargo, Baltimore ha mostrado descensos en los delitos graves, según el índice de criminalidad. Los homicidios y las violaciones disminuyeron un 25 % o más en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Los homicidios disminuyeron durante tres años consecutivos hasta 2024 y fueron un 35 % inferiores en comparación con 2018.

“Desplegar la Guardia Nacional con fines policiales municipales no es sostenible, escalable, constitucional ni respetuoso”, declaró el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, en la red social X.

Baltimore ha encontrado formas de reducir la violencia ofreciendo tutoría, servicios sociales y oportunidades laborales a jóvenes propensos a cometer delitos, dijo Michael Scott, director del Centro de Policía Orientada a Problemas de la Universidad Estatal de Arizona y ex jefe de policía de Florida.

«Ese enfoque ha resultado en reducciones más significativas en tiroteos y homicidios que cualquier otra estrategia que he visto en los más de 50 años que llevo en el campo», dijo Scott.

Cuentos de diferentes ciudades

Trump no parece menospreciar a las grandes ciudades en estados que favorecen a los republicanos. Charlotte, Carolina del Norte, registró 105 homicidios en 2024, en comparación con 88 en 2023. La tasa de robos de vehículos por cada 100.000 habitantes aumentó más del doble entre 2020 y 2024. Indianápolis tuvo una tasa de homicidios de 19 por cada 100.000 habitantes en 2024, más de cuatro veces superior a la de Nueva York.

Amy Holt, de 48 años, quien se mudó recientemente a Charlotte desde una urbanización privada en el norte de Virginia, dijo que alguien intentó robar el auto de su esposo en su nueva ciudad. También encontró balas en el suelo mientras paseaba a sus perros.

No se habla de enviar la Guardia Nacional a Charlotte. Holt cree que se debe confiar en la mayoría de las ciudades para que se encarguen de la seguridad pública, y añadió que la presencia de tropas uniformadas sería «alarmante» y «aterradora».

Los funcionarios electos demócratas en las ciudades en la mira de Trump han rechazado públicamente las sugerencias de que sus residentes necesiten la Guardia Nacional. «La delincuencia está en su nivel más bajo en décadas, los visitantes están regresando y San Francisco está en alza», declaró el alcalde Daniel Lurie.

Los expertos se preguntan cuán efectiva sería la Guardia Nacional y dónde se desplegarían las tropas en las ciudades.

Esto hará que los residentes piensen: «Las cosas deben estar mucho peor de lo que me imagino para tener militares en mi barrio. ¿Qué está pasando?», dijo Scott. «Es más probable que genere miedo y aprensión indebidos que una sensación de tranquilidad y seguridad».