Programa de conservación ambiental ayuda a congregaciones locales a crear jardines sostenibles con plantas nativas

A partir del próximo mes de octubre y en los terrenos de congregaciones y lugares de culto en los condados Montgomery y Prince George’s, en Maryland y en el Distrito de Columbia, los miembros de la comunidad podrán participar de “Sacred Grounds Growing Joy with Native Plants”, o “Cultivando Alegría con Plantas Nativas en Terrenos Sagrados”, una iniciativa local que promueve prácticas de jardinería sostenible para la vida silvestre y el agua limpia y que es parte del programa Sacred Grouds de National Wildlife Federation.

“Esta es una oportunidad de aprenden acerca de los beneficios de crear jardines con plantas nativas de nuestra región que son esenciales para mariposas, abejas, otros polinizadores, así como para aves y diversas especies de la vida silvestre local”, dijo Naomi Edelson directora sénior de asociaciones de vida silvestre de National Wildlife Federation. “Los jardines con plantas nativas disminuyen el flujo de aguas contaminadas, manteniendo nuestras vías fluviales limpias y seguras, ayudando a reducir el riesgo de las inundaciones”, añadió Edelson.

Además de plantar especies nativas en los terrenos de sus congregaciones, los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de hacerlo en los jardines de sus hogares.

Los participantes del programa recibirán:

Plantas nativas gratis para regalar a los miembros de su congregación.

Programas y materiales educativos para ellos y su congregación.

Apoyo para crear un diseño de jardín para sus congregaciones y una lista de plantas nativas locales.

Apoyo para asegurar fondos necesarios para plantar un jardín sostenible en terrenos de las congregaciones.

Apoyo a los voluntarios que involucran a miembros de una congregación.

Estas son las congregaciones que participarán en los talleres para crear jardines con plantas nativas en el mes de octubre:

Reid Temple AME en el condado de Prince Georges (4 de octubre)

Wellspring Conference Center en Dayspring del condado de Montgomery (5 de octubre)

Jones Memorial UMC en el Distrito de Columbia (11 de octubre)

El próximo 4 de setiembre, a las 7-8 p.m. E.T., es la presentación virtual de “Cultivando Alegría con Plantas Nativas en Terrenos Sagrados” para congregaciones de Maryland y el Distrito de Columbia. La inscripción para participar en el taller está disponible, aquí.

Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de: Chesapeake Bay Trust’s Clean Water Montgomery Grant Program & Prince George’s County Stormwater Stewardship Grants Program; District of Columbia Stormwater Enterprise Fund & the District of Columbia Anacostia River Clean Up and Protection Fund.

Photo credit. National Wildlife Federation.