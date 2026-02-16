FBI: ADN recuperado de un guante hallado cerca de la casa de Guthrie que parece coincidir con el guante usado por el sospechoso

Un guante que contenía ADN encontrado a unas dos millas de la casa de la madre de la presentadora del programa «Today», Savannah Guthrie, parece coincidir con los que llevaba una persona enmascarada afuera de su puerta principal en Tucson la noche en que desapareció, dijo el FBI el domingo.

El guante, descubierto en un campo junto a una carretera, fue enviado a análisis de ADN. El FBI informó en un comunicado que recibió los resultados preliminares el sábado y que estaba a la espera de la confirmación oficial. Este avance se produce mientras las autoridades recopilan más pruebas potenciales, mientras la búsqueda de la madre de Guthrie entra en su tercera semana. Las autoridades habían declarado previamente que no habían identificado a ningún sospechoso.

El domingo por la noche, Savannah Guthrie publicó un video en Instagram en el que hacía un llamado a quienquiera que secuestrara a su madre o a cualquiera que sepa dónde se encuentra retenida. «Nunca es tarde para hacer lo correcto», dijo Guthrie. «Y aquí estamos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano; nunca es tarde».

Nancy Guthrie , de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades afirman que se encontró sangre en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a los medios de comunicación, pero ya han vencido dos plazos para pagarlas.

El descubrimiento se reveló días después de que los investigadores publicaran videos de vigilancia de la persona enmascarada frente a la puerta principal de Guthrie. Una cámara del porche grabó a una persona con una mochila, que vestía un pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes.

El jueves, el FBI declaró sospechoso a la persona. Lo describió como un hombre de aproximadamente 1,75 metros de altura y complexión mediana. La agencia indicó que llevaba una mochila «Ozark Trail Hiker Pack» de 25 litros.

El viernes por la noche, agentes del orden cerraron una carretera a unos 3,2 kilómetros (2 millas) de la casa de Guthrie como parte de su investigación. Varios vehículos del sheriff y del FBI, incluyendo vehículos forenses, pasaron por el control.

Los investigadores también registraron y remolcaron una camioneta Range Rover del estacionamiento de un restaurante cercano el viernes por la noche. El departamento del sheriff declaró posteriormente que la actividad formaba parte de la investigación de Guthrie, pero no se realizaron arrestos.

El martes, agentes del sheriff detuvieron a una persona para interrogarla durante una parada de tráfico al sur de Tucson. Las autoridades no especificaron el motivo de la detención, pero confirmaron su liberación . Ese mismo día, agentes y agentes del FBI realizaron un registro judicial en Río Rico, a aproximadamente una hora en coche al sur de la ciudad.

Las autoridades han expresado su preocupación por la salud de Nancy Guthrie, ya que necesita medicamentos esenciales a diario. Se dice que lleva un marcapasos y ha padecido hipertensión y problemas cardíacos, según el audio del operador del sheriff en broadcastify.com.

Anteriormente en la investigación, las autoridades afirmaron haber recolectado ADN de la propiedad de Nancy Guthrie, la cual no le pertenece ni a ella ni a sus contactos cercanos. Los investigadores estaban trabajando para identificar a quién pertenece.

El FBI también dijo que se encontraron aproximadamente 16 guantes en varios lugares cerca de la casa, la mayoría de los cuales eran guantes de búsqueda que habían sido desechados.