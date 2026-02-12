Encuentran a niño de 3 años desaparecido tras tiroteo en DC

Un niño que la policía estaba buscando luego de un tiroteo en el vecindario de Glover Park en DC fue encontrado a salvo.

La policía de DC emitió una Alerta Amber para el niño de 3 años luego de un tiroteo que mató a su madre e hirió a una niña de 12 años.

El niño fue encontrado en el condado de Prince George, Maryland, confirmó el miércoles por la noche el jefe interino de policía de DC, Jeffery Carroll.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:30 p.m. del miércoles en la cuadra 4100 de W Street NW.

Allí, la policía encontró a una mujer con varios disparos y la declaró muerta en el lugar. Una niña de 12 años también fue hallada con una herida de bala en el brazo y trasladada a un hospital.

Un niño de 8 años también fue encontrado ileso en la vivienda. La policía informó que se ha reunido con su padre y se encuentra a salvo.

Durante la investigación, Carroll dijo que la disputa “doméstica” dentro del apartamento “se extendió desde el apartamento hasta el pasillo”.

La policía dijo que el sospechoso del tiroteo fue identificado como Stephon Jeter, de 35 años.

Jeter aparentemente huyó de la escena en una camioneta que la policía publicó en las redes sociales junto con su foto policial.

Más tarde, el miércoles por la noche, la policía publicó una Alerta Amber en las redes sociales para un niño de 3 años, pidiendo ayuda al público para localizarlo.

Carroll dijo en una conferencia de prensa después del tiroteo que la policía del condado de Prince George vio la camioneta de Jeter y la persiguió hasta DC. El vehículo se estrelló alrededor de la calle 30 y Nash Place, dijo Carroll.

La policía encontró a Jeter dentro del vehículo con una herida de bala autoinfligida y sin señales del niño de 3 años.

Carroll afirmó que Jeter era el padre del niño de 3 años. Los otros dos niños que se encontraban en la casa de Glover Park eran hijos de la mujer asesinada.

“Esta es una de las circunstancias más trágicas que he visto. Una familia entera queda destruida por los actos de una sola persona”, dijo Carroll. “Nos solidarizamos con toda la familia involucrada en esto”.

El niño de 3 años fue encontrado a salvo con un familiar en el condado de Prince George, dijo Carroll.