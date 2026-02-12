Dos buques de la Marina de EE. UU. chocan en el Caribe y dejan a dos marineros con heridas

Dos barcos de la Armada desplegados como parte de la masiva concentración militar del gobierno de Trump en el Mar Caribe chocaron, dejando a dos soldados con heridas leves, informó el jueves el Comando Sur de Estados Unidos.

El destructor USS Truxtun y el buque de suministro USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros. La maniobra suele implicar que los buques naveguen en paralelo, generalmente a cientos de pies de distancia, mientras que el combustible y los suministros se transfieren a través de la brecha mediante mangueras y cables.

El comunicado militar indicó que dos miembros del personal sufrieron lesiones leves tras la colisión y que ambos se encontraban en condición estable. Los dos buques navegan ahora sin problemas, según el Comando Sur.

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia naval en el Caribe, que cuenta con 12 barcos, incluido el portaaviones más grande del mundo , el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibios que transportan miles de marines.

La administración republicana creó la mayor presencia militar en la región en generaciones antes de llevar a cabo una serie de ataques mortales contra presuntos barcos cargados de drogas desde septiembre, confiscando petroleros sancionados y realizando una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela , Nicolás Maduro.

El USS Truxtun zarpó de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar una reparación urgente de equipo y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un oficial de la Armada, quien habló bajo condición de anonimato para poder discutir detalles operativos delicados.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra. La colisión más reciente de la Armada ocurrió en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman colisionó con un buque mercante justo a las afueras del Canal de Suez, cerca de Puerto Said, Egipto. Esto provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos.

Una investigación publicada en diciembre reveló que como el portaaviones iba retrasado, el oficial que navegaba el barco lo condujo a una velocidad peligrosamente alta.

Cuando un buque mercante entró en una ruta de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó las medidas suficientes para salir del peligro y el barco también viajaba tan rápido que habría necesitado casi una milla y media para detenerse después de detener los motores, encontró el informe.