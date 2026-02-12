Las autoridades federales anuncian el fin de la represión migratoria en Minnesota

La ofensiva migratoria en Minnesota que llevó a detenciones masivas, protestas y dos muertes está llegando a su fin, dijo el jueves el zar fronterizo Tom Homan.

El gobernador demócrata Tim Walz dijo el martes que esperaba que la Operación Metro Surge, que comenzó en diciembre, terminara en «días, no semanas y meses», según sus conversaciones con altos funcionarios de la administración Trump.

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los criminales”, dijo Homan en una conferencia de prensa.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación de aumento de tropas concluya”, continuó.

Las autoridades federales afirman que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., centradas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, han resultado en el arresto de más de 4000 personas. Si bien la administración Trump ha calificado a los arrestados de «delincuentes peligrosos e inmigrantes ilegales», muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos estadounidenses, también han sido detenidas.

“El aumento de casos está haciendo que Minneapolis sea más seguro”, dijo Homan. “Lo repito, es menos un estado santuario para los delincuentes”.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota inmediatamente, pero aún quedaban más de 2000 en las calles. Homan declaró el jueves que la retirada comenzó esta semana y continuará la próxima. Añadió que planea quedarse en Minnesota para supervisar la retirada.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que tuvo una «reunión positiva» con Homan el lunes y discutió la posibilidad de una mayor reducción de agentes federales.

Homan se hizo cargo de la operación de Minnesota a fines de enero después del segundo tiroteo fatal cometido por agentes federales de inmigración y en medio de una creciente reacción política y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

«Estamos en un modo de confiar pero verificar», dijo Walz, y agregó que esperaba escuchar más de la administración «en los próximos días» sobre el futuro de lo que dijo ha sido una «ocupación» y una «campaña de represalia» contra el estado.

Walz afirmó no tener motivos para dudar de la declaración de Homan la semana pasada de que 700 agentes federales abandonarían Minnesota inmediatamente, pero el gobernador añadió que aún quedaban 2300 en las calles de Minnesota. En aquel momento, Homan mencionó un «aumento sin precedentes en la colaboración», lo que resultó en la necesidad de menos agentes federales en Minnesota, incluyendo la ayuda de las cárceles que albergan a reclusos susceptibles de deportación.