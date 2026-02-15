En Maryland instan a los legisladores a endurecer las normas sobre licencias de matrimonio tras un caso de fraude

Cuando los secretarios judiciales procesan licencias de matrimonio, no pueden prometer amor verdadero para siempre, pero les preocupa asegurarse de que no haya fraude involucrado.

Esa es una de las razones por las que los empleados de la Asociación de Secretarios del Tribunal de Circuito de Maryland viajaron a Annapolis para pedir a los legisladores que hicieran un cambio a la ley actual.

El Proyecto de Ley 95 de la Cámara de Representantes se escuchó ante el Comité Judicial de la Cámara en Annapolis el 6 de febrero.

Heather S. DeWeese, secretaria del Tribunal de Circuito del Condado de Carroll y miembro de la MCCCA, dijo a un panel de la Cámara: “Recientemente hubo un caso en el que una mujer obtuvo una licencia de matrimonio fraudulenta”.

“Después de emitir un certificado de matrimonio, mi oficina descubrió que la otra parte en la licencia de matrimonio había fallecido”, dijo DeWeese.

Ella explicó que su oficina no tenía forma de saber cómo pudo haber sucedido eso, “porque solo una de las partes debe comparecer para que se emita una licencia de matrimonio en el estado de Maryland, según el estatuto de Maryland”.

Scott Poirer, secretario del Tribunal de Circuito del Condado de Anne Arundel, dijo a los legisladores que el proyecto de ley, en su forma enmendada, contemplaría excepciones.

Poirer explicó que había habido algunas preocupaciones de que exigir que ambas partes se presenten en la oficina del secretario del tribunal podría resultar una barrera para algunas parejas.

Las enmiendas propuestas prevén “exenciones para miembros militares desplegados, personas encarceladas, personas hospitalizadas y otras exenciones por buena causa”, dijo Poirer.

DeWeese dijo que el proyecto de ley también podría ayudar a protegerse contra la trata de personas y el fraude matrimonial.