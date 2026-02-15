Agentes de la TSA trabajan sin paga en aeropuertos de EE.UU. debido a otro cierre

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., que entró en vigor la madrugada del sábado, afecta a la agencia responsable de la inspección de pasajeros y equipaje en los aeropuertos de todo el país. Los viajeros con reservas de avión podrían estar recordando con nerviosismo el cierre gubernamental de 43 días que provocó cancelaciones históricas de vuelos y largos retrasos el año pasado.

Se espera que los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajen sin remuneración mientras los legisladores sigan sin llegar a un acuerdo sobre la financiación anual del DHS. Los funcionarios de la TSA también trabajaron durante el cierre récord que finalizó el 12 de noviembre, pero los expertos en aviación afirman que este podría tener consecuencias diferentes.

Sin embargo, los grupos comerciales de la industria de viajes de Estados Unidos y las principales aerolíneas advirtieron que cuanto más tiempo caduquen las asignaciones del DHS, más largas podrían ser las filas de seguridad en los aeropuertos comerciales del país.

Esto es lo que debe saber sobre el último cierre y cómo planificar el futuro.

¿Qué tiene de diferente este cierre?

Los fondos para Seguridad Nacional expiraron a medianoche . Sin embargo, el resto del gobierno federal cuenta con fondos hasta el 30 de septiembre. Esto significa que los controladores aéreos empleados por la Administración Federal de Aviación (FAA) recibirán sus salarios como de costumbre, lo que reduce el riesgo de cancelaciones generalizadas de vuelos.

Según el plan de contingencia del departamento, aproximadamente el 95% del personal de la TSA se considera personal esencial y debe seguir trabajando. Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado afirman que el DHS no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración.

Durante cierres anteriores, las interrupciones en los viajes aéreos tendían a acumularse con el tiempo , no de la noche a la mañana. Por ejemplo, aproximadamente un mes después del cierre del año pasado, la TSA cerró temporalmente dos puntos de control en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Ese mismo día, el gobierno tomó la medida extraordinaria de ordenar a todas las aerolíneas comerciales que redujeran sus vuelos nacionales.

John Clark, que llegó al Aeropuerto Metropolitano de Detroit luego de un viaje de negocios en Mississippi, dijo que se sintió afectado por el cierre anterior y está preocupado.

“Quizás no puedas llegar a casa si ya saliste, o podrías demorarte si trabajaste toda la semana y estás intentando llegar a casa”, dijo Clark, quien viaja con frecuencia por su trabajo de balanceo de máquinas. “Es realmente malo”.

John Rose, director de riesgos de la empresa global de gestión de viajes Altour, dijo que las tensiones podrían surgir en los aeropuertos más rápidamente esta vez porque el personal de la TSA también recordará el último cierre.

“Todavía está fresco en sus mentes y posiblemente en sus bolsillos”, dijo Rose.

¿Cuál es el impacto para los viajeros?

Es difícil predecir si, cuándo o dónde podrían surgir problemas en los controles de seguridad. Incluso unas pocas ausencias imprevistas de la TSA podrían provocar rápidamente tiempos de espera más largos en aeropuertos pequeños, por ejemplo, si solo hay un control de seguridad.

Es por eso que los viajeros deben planificar su llegada temprano y contar con tiempo adicional para pasar por los controles de seguridad.

“Les digo a las personas que hagan esto incluso en los buenos tiempos”, dijo Rose.

Los expertos dicen que los retrasos en los vuelos también son una posibilidad, aunque los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por el cierre del DHS.

En algunos casos, las aerolíneas podrían decidir retrasar las salidas para esperar a que los pasajeros pasen el control de seguridad, según Rich Davis, asesor sénior de seguridad de la empresa de mitigación de riesgos International SOS. La escasez de agentes de la TSA también podría ralentizar el control del equipaje facturado en secreto.

Burnest R. Green, quien voló a Detroit desde Phoenix para el cumpleaños número 70 de su hermana, dice que quiere que el cierre termine antes de regresar en más de una semana.

“Sólo espero que las cosas empiecen a mejorar antes de que empeoren”, dijo.

Qué pueden hacer los viajeros para prepararse

La mayoría de los aeropuertos muestran los tiempos de espera en la fila de seguridad en sus sitios web, pero no espere hasta el día del vuelo para verificarlos, aconsejó Rose.

“Puedes buscar en internet y dice dos horas y media”, dijo. “Ahora faltan dos horas y media para tu vuelo y aún no has salido para el aeropuerto”.

Los pasajeros también deben prestar mucha atención al empacar, ya que los artículos prohibidos pueden prolongar el proceso de revisión. En el equipaje de mano, eviten llevar champús u otros líquidos de tamaño normal, geles o aerosoles grandes, y artículos como navajas.

La TSA tiene una lista completa en su sitio web de lo que está y no está permitido en el equipaje de mano y facturado.

En el aeropuerto, dijo Rose, recuerden “practicar la paciencia y la empatía”.

«No solo no les pagan», dijo sobre los agentes de la TSA, «sino que probablemente estén trabajando con personal reducido y lidiando con viajeros enojados».

¿Se prolongará el cierre?

La Casa Blanca ha estado negociando con legisladores demócratas, pero las dos partes no lograron llegar a un acuerdo al final de la semana, antes de que los senadores y miembros del Congreso abandonaran Washington para un descanso de 10 días.

Sin embargo, se advirtió a los legisladores de ambas cámaras que regresarían si se llegaba a un acuerdo para poner fin al cierre.

Los demócratas han dicho que no ayudarán a aprobar más fondos del DHS hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración después del tiroteo fatal de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis el mes pasado.

En una declaración conjunta, US Travel, Airlines for America y la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento advirtieron que el cierre amenaza con interrumpir los viajes aéreos a medida que se acerca la intensa temporada de viajes de las vacaciones de primavera.

“Los viajeros y la economía estadounidense no pueden permitirse tener personal esencial de la TSA trabajando sin paga, lo que aumenta el riesgo de ausencias y llamadas no programadas y, en última instancia, puede conducir a mayores tiempos de espera y vuelos perdidos o retrasados”, señala el comunicado.