El Consejo del Distrito de Columbia vota a favor de extender el toque de queda de emergencia para jóvenes

El Consejo del Distrito de Columbia aprobó el martes una legislación de emergencia para restablecer el toque de queda de verano para menores de 18 años a las 23:00. El toque de queda estará vigente durante 90 días, y la policía del Distrito de Columbia también podrá declarar zonas con toque de queda con horarios más tempranos.

La concejala Brooke Pinto presentó la propuesta y la calificó como una herramienta preventiva que la policía de DC podría utilizar.

“Cuando el jefe de policía recibe información de que se planean peleas o que hay problemas en un vecindario en particular, y que grandes grupos de jóvenes planean ir a causar disturbios, podemos evitar que esa actividad ocurra”, dijo Pinto.

Los concejales coincidieron en que el toque de queda no es una solución a largo plazo. Es necesario invertir más en recursos para los jóvenes, incluyendo programas de mentoría, oportunidades laborales y apoyo a la salud mental.

“Nunca va a solucionar todos y cada uno de los desafíos que tenemos, pero es una medida positiva que podemos tomar dentro de una serie de otras acciones que estamos llevando a cabo para proteger a nuestros jóvenes y mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo Pinto.

Este suceso se produce tras una caótica noche de Halloween en el Navy Yard de Washington D. C., donde multitudes de adolescentes bloquearon el tráfico e ignoraron a la policía. Se produjeron peleas y varios adolescentes fueron arrestados antes de que la policía desalojara la zona alrededor de las 23:00.

Para el concejal Robert White, el toque de queda no soluciona los problemas de fondo y fomenta la discriminación racial. Votó en contra.

“Esos jóvenes se irán menos comprometidos, menos conectados”, dijo White. “Cuando aprobamos toques de queda como una solución temporal sin abordar el problema de raíz, lo único que hacemos es empeorarlo. Eso es muy injusto para la gente de Washington D.C.”

La concejal Janeese Lewis George también votó en contra. Aunque en el pasado apoyó los toques de queda para jóvenes, dijo que la situación ha cambiado.

“Las tropas federales patrullan nuestra ciudad. Mis electores me llaman a diario, abrumados y aterrorizados por el aumento de la presencia policial”, dijo. “Por eso no podemos seguir implementando herramientas o soluciones que aumenten la vigilancia y provoquen un mayor control policial sobre nuestros jóvenes”.

La concejala Christina Henderson votó a favor del toque de queda, pero afirmó que la ciudad aún necesita una estrategia integral para garantizar la seguridad de los jóvenes.

“¿Adónde queremos que vayan?”, preguntó. “¿Cómo queremos que se integren en la comunidad, que socialicen y que aprendan a ser ciudadanos comprometidos con la comunidad?”

Tras expirar el toque de queda de verano, la alcaldesa Muriel Bowser declaró que los disturbios se reanudaron y que ha estado impulsando un toque de queda permanente. Bowser implementó un toque de queda de emergencia para jóvenes en respuesta a los incidentes de Halloween, el cual se extiende hasta el 5 de noviembre.