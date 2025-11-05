American Airlines anuncia recortes en la gerencia de su sede en Texas

American Airlines anunció el martes que recortará un número “pequeño” de puestos directivos y de apoyo, principalmente en su sede de Fort Worth, en un esfuerzo por reajustar su plantilla a las necesidades actuales.

La empresa declaró en un comunicado que los despidos “nos ayudarán a optimizar nuestro rendimiento y a ser aún más eficientes en toda la organización”. También afirmó que planea invertir en otras áreas que apoyen sus “objetivos comerciales a largo plazo”.

American no reveló la cantidad de empleos que se verán afectados por los recortes, y un portavoz de la compañía se negó a hacer más comentarios.

Tras la pandemia, las aerolíneas, incluida American, contrataron personal de forma masiva para satisfacer el aumento repentino de la demanda de viajes cuando los pasajeros volvieron a volar. Sin embargo, esa demanda se ralentizó a principios de este año debido a la incertidumbre económica generalizada, lo que llevó a las principales aerolíneas estadounidenses a reducir sus vuelos y a revisar o retirar sus previsiones de beneficios para el año.

En septiembre, el Grupo Lufthansa anunció que recortaría 4.000 puestos de trabajo para 2030, la mayoría en Alemania. Southwest Airlines anunció a principios de este año un recorte del 15% de su plantilla corporativa , sus primeros despidos importantes en 53 años.