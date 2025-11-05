Trump vuelve a nominar al experto Jared Isaacman para que se desempeñe como administrador de la NASA

El presidente Donald Trump anunció el martes que ha decidido nominar a Jared Isaacman para que se desempeñe como administrador de la NASA, meses después de retirar la nominación del multimillonario tecnológico debido a preocupaciones sobre sus inclinaciones políticas.

A finales de mayo, Trump anunció que había decidido retirar a Isaacman tras una “revisión exhaustiva” de sus “relaciones anteriores”. Semanas después de la retirada, Trump fue más allá al expresar sus preocupaciones sobre las credenciales republicanas de Isaacman.

En aquel momento, Trump reconoció que pensaba que Isaacman “era muy bueno”, pero que se había “sorprendido al saber” que Isaacman era un “ demócrata de pura cepa , que nunca antes había contribuido a un republicano”.

Isaacman contaba con el respaldo de Elon Musk, exasesor de Trump en el marco del programa DOGE y emprendedor tecnológico. El presidente y Musk tuvieron un desencuentro muy público a principios de año, pero ahora mantienen una relación más cordial.

La semana pasada, Trump dijo a los periodistas que él y Musk habían hablado “de vez en cuando” desde que se sentaron juntos en el funeral del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado en Arizona y que su relación es “buena”.

En el anuncio que hizo el martes por la noche en su plataforma Truth Social sobre la nueva nominación de Isaacman, Trump no mencionó su decisión anterior de nominarlo y luego retirarlo. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la decisión de Trump de dar marcha atrás.

«Esta noche, me complace nominar a Jared Isaacman, un consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como Administrador de la NASA», publicó Trump. «La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar las fronteras de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial, lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era audaz».

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha estado desempeñando el cargo de administrador interino de la NASA. El presidente elogió el martes a Duffy por su “excelente trabajo”.

Isaacman, director ejecutivo y fundador de la empresa procesadora de tarjetas de crédito Shift4, ha sido un estrecho colaborador de Musk desde que compró su primer vuelo chárter con SpaceX.

También adquirió varios vuelos espaciales de SpaceX y realizó la primera caminata espacial privada. SpaceX tiene amplios contratos con la NASA.

El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado aprobó la nominación de Isaacman a finales de abril y se esperaba una votación del pleno del Senado cuando Trump anunció que retiraba la nominación.

En su propia publicación en redes sociales del martes, Isaacman agradeció a Trump por la nominación y a la “comunidad amante del espacio”. No hizo ninguna mención a la agitación anterior.