El Congreso avanza contra ley presupuestaria de D.C.

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que podría anular una ley del Distrito de Columbia relacionada con el presupuesto y la política fiscal de la ciudad.

La votación, 49-47 y dividida según líneas partidistas, podría tener consecuencias financieras inmediatas para la ciudad, han advertido los líderes de D.C.

A principios de esta semana, los senadores votaron para proceder con el debate sobre la medida, superando un paso procesal clave. Ahora que ha sido aprobada, necesita la aprobación de la Cámara de Representantes antes de ser enviada al escritorio del presidente Trump.

La resolución busca bloquear una ley de D.C. diseñada para preservar los ingresos generados localmente y ampliar los créditos fiscales para las familias trabajadoras. Los líderes del Distrito afirman que la medida forma parte de su marco presupuestario más amplio y de su planificación financiera.

Según la Constitución de Estados Unidos, el Congreso mantiene autoridad sobre el Distrito de Columbia. A través de la Ley de Autonomía (Home Rule Act) de 1973, el Congreso delegó ciertos poderes al gobierno local de D.C., pero los legisladores en el Capitolio aún conservan la capacidad de revisar y anular la legislación del Distrito.

El Senado consideró la medida bajo procedimientos que permiten una acción acelerada. Debido a que está estructurada como una resolución de desaprobación, solo requiere una mayoría simple para ser aprobada y no puede ser bloqueada mediante filibusterismo.

El senador “sombra” de D.C., Paul Strauss, reconoció esa autoridad, pero advirtió sobre graves consecuencias financieras si la resolución se convierte en ley.

Funcionarios de D.C. advierten que anular la ley podría generar un déficit de 1.100 millones de dólares en el presupuesto de la ciudad. Según los líderes del Distrito, ese faltante podría:

• Interrumpir servicios municipales

• Afectar programas financiados con ingresos recaudados localmente

• Impactar a decenas de miles de residentes

• Generar complicaciones en medio de la temporada de presentación de impuestos

Los funcionarios municipales señalaron que el momento es particularmente significativo, ya que los residentes y las familias podrían estar planificando sus finanzas con base en las políticas fiscales actuales. Los partidarios de la resolución del Senado argumentan que el Congreso tiene la responsabilidad de ejercer supervisión fiscal sobre el Distrito y mantener coherencia con las prioridades federales.

La votación refleja tensiones persistentes entre el Congreso y los funcionarios de D.C. en torno a la autonomía local y la independencia fiscal. Aunque D.C. administra su propio presupuesto local y recauda sus propios ingresos tributarios, el Congreso mantiene la autoridad final de aprobación y ha intervenido periódicamente en leyes locales.