Un juez ordena al DHS que dé a los detenidos de Minnesota acceso rápido a abogados antes de los traslados

Un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que dé a los inmigrantes detenidos en Minnesota acceso a abogados inmediatamente después de ser detenidos y antes de ser transferidos fuera del estado.

La jueza federal de distrito Nancy Brasel emitió la orden de restricción de emergencia el jueves, encontrando que los detenidos en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple enfrentaban tantas barreras logísticas para contactar a un asesor legal que era probable que el Departamento de Seguridad Nacional hubiera pisoteado sus derechos constitucionales.

La orden es temporal y durará dos semanas a menos que el juez la extienda.

“Parece que, al planificar la Operación Metro Surge, el gobierno no tuvo en cuenta los derechos constitucionales de sus detenidos civiles”, escribió Brasel en el fallo de 41 páginas. Rechazó los argumentos de los abogados del DHS que sugerían que los cambios para mejorar el acceso provocarían un caos.

“La Constitución no permite que el gobierno arreste a miles de personas y luego ignore sus derechos constitucionales porque sería demasiado difícil honrar esos derechos”, escribió.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los Defensores de los Derechos Humanos y un detenido presentaron una demanda a finales del mes pasado, alegando que a las personas detenidas en Whipple, en las afueras de Minneapolis, se les niega el acceso adecuado a abogados, incluso cuando enfrentan la posibilidad de ser deportadas. El abogado Jeffrey Dubner le informó a Brasel que a los detenidos se les permite hacer llamadas telefónicas, pero que el personal de ICE suele estar cerca.

La abogada del Departamento de Justicia, Christina Parascandola, declaró ante el tribunal la semana pasada que las personas detenidas en el centro tienen acceso a un abogado y a llamadas telefónicas sin supervisión en cualquier momento y durante el tiempo que lo necesiten. Reconoció que nunca había ingresado al centro Whipple.

Sin embargo, la jueza determinó que las pruebas en este punto de la demanda demostraban que los detenidos a menudo enfrentan obstáculos insalvables para acceder a abogados. Citó pruebas presentadas por The Advocates for Human Rights que demostraban que los detenidos son trasladados a nuevas ubicaciones con rapidez, frecuencia y sin previo aviso, lo que impide a los abogados saber dónde se encuentran sus clientes ni cuánto tiempo permanecerán allí.

Los traslados ocurren tan rápidamente que a veces el DHS tiene dificultades para localizar a sus detenidos, escribió el juez, y el sistema en línea utilizado para encontrarlos no siempre se actualiza de manera precisa ni oportuna.

También señaló que a los detenidos aparentemente se les ofrece una llamada telefónica (que se realiza al alcance del oído del personal de ICE y se utiliza con frecuencia para contactar a las familias) y la lista de proveedores de servicios legales gratuitos y de bajo costo que se les da a los detenidos no siempre es precisa.

Los agentes federales también han rechazado a los abogados que intentan comunicarse con sus clientes en persona, descubrió, y los detenidos a menudo son presionados para firmar acuerdos de deportación voluntaria sin que se les permita hablar con un abogado.

“Todas estas barreras hacen que sea difícil, si no imposible, que los abogados representen eficazmente a sus clientes”, escribió el juez.

La orden ordena al gobierno garantizar que a todo no ciudadano detenido y retenido en Whipple se le dé la oportunidad de contactar a un abogado dentro de una hora después de su detención y antes de ser transferido fuera del estado.

También detalló cómo se debe dar ese acceso: a los detenidos se les debe dar una lista precisa de proveedores de servicios legales, obtener acceso gratuito y privado a un teléfono y no se les debe limitar el número de llamadas que pueden hacer a su abogado.

El juez también dijo que a los abogados se les debe permitir visitar a los clientes en las instalaciones en una habitación privada los siete días de la semana, y que los detenidos no pueden ser transferidos fuera del estado durante las primeras 72 horas de su detención.

El DHS debe informar a los detenidos a dónde serán trasladados y darles acceso al teléfono hasta que puedan comunicarse con un abogado o su familia, escribió el juez.

“El tribunal ha dejado claro que el enfoque excesivo e inhumano de la administración Trump-Vance en la aplicación de las leyes migratorias es ilegal y viola derechos constitucionales fundamentales”, declaró Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward. La organización forma parte del equipo legal de los demandantes. “El acceso a un abogado no es opcional; es un derecho fundamental en Estados Unidos, y seguiremos luchando para protegerlo”.