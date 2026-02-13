Aprueban proyecto que exige prueba de ciudadanía para votar

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una legislación que exigiría al público presentar un pasaporte o certificado de nacimiento, en la mayoría de los casos, para registrarse para votar, a menos de un año de las elecciones intermedias de noviembre.

La votación fue de 218 a 213, dividida en gran medida según líneas partidistas, con un demócrata, el representante Henry Cuellar, de Texas, rompiendo con su partido para apoyar la medida. Un republicano, Greg Murphy, de Carolina del Norte, no votó.

Los republicanos argumentaron que el proyecto de ley, denominado por los republicanos de la Cámara como la “Ley para Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense” (Safeguard American Voter Eligibility Act), o SAVE America Act, evitará que los no ciudadanos voten en elecciones federales, algo que ya es ilegal y poco frecuente.

El Senado está considerando su propia versión del proyecto.

El impulso del Partido Republicano a esta iniciativa sigue a los comentarios del presidente Donald Trump en los que aboga por nacionalizar las elecciones, a una campaña de mitad de década para redibujar los distritos congresionales estatales en favor de los republicanos y a más de dos docenas de demandas del Departamento de Justicia que exigen que estados liderados por demócratas entreguen al Departamento de Seguridad Nacional padrones electorales sin censura.

El proyecto también incluye una disposición que exige que cada estado envíe una “lista oficial de votantes elegibles para cargos federales” al Departamento de Seguridad Nacional para que sea revisada en la base de datos del departamento con el fin de identificar a cualquier no ciudadano.

La legislación ha recibido fuertes críticas de los demócratas y defensores del derecho al voto, quienes la califican como una ley de “muestre sus papeles” que privará del derecho al voto a aproximadamente 146 millones de estadounidenses que no tienen pasaporte.

También señalan que afectaría a quienes no tienen acceso fácil a un certificado de nacimiento y a mujeres casadas cuyos apellidos no coinciden con el nombre que aparece en sus registros de nacimiento.

Si es aprobada por ambas cámaras y firmada por Trump, la medida entraría en vigor de inmediato.

“Los republicanos saben que no pueden ganar por sus méritos, así que en lugar de cambiar sus políticas, buscan cambiar las reglas. John Lewis no fue brutalmente golpeado en un puente en mi ciudad natal para que los republicanos y Donald Trump nos quiten estas reglas”, dijo la representante Terri Sewell, demócrata de Alabama, aludiendo al fallecido representante demócrata John Lewis, quien fue golpeado en 1965 en Selma, Alabama, durante una marcha por los derechos de voto.

“Este es un claro intento de acaparar el poder, y los demócratas no lo permitiremos”, dijo Sewell, cuyo distrito incluye Selma, en el pleno antes de la votación.

Sean Morales-Doyle, director de derechos de voto y elecciones del Brennan Center for Justice, señaló que el momento de la medida, si se promulga, provocaría “el máximo caos”.

“Un cambio de esta magnitud en nuestro sistema electoral justo antes de una elección no solo sería perjudicial en el fondo, ya que impediría que estadounidenses voten, sino que también generaría caos”, afirmó Morales-Doyle.

“Cambiaría las reglas que rigen nuestras elecciones y el registro gubernamental justo cuando esto ocurre a su nivel más alto. … Siempre hay un gran aumento en el registro en la antesala de una elección.”

Cabinas esperan a los votantes en el edificio administrativo del condado de Pennington durante la votación anticipada el 19 de enero de 2026, para una elección municipal en Rapid City, Dakota del Sur. (Foto de Seth Tupper/South Dakota Searchlight)