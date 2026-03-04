Dos incendios en DC obligan a más de una docena a abandonar sus hogares y dos bomberos resultan heridos
Dos incendios en el Distrito estallaron con apenas minutos de diferencia la madrugada del miércoles, obligando a más de una docena de personas a abandonar sus hogares.
La primera llamada al Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC se produjo poco antes de las 2 a. m.: un incendio en un sótano en Kansas Avenue, en el vecindario de Petworth, en el noroeste.
Dos bomberos fueron trasladados a un hospital con heridas leves. Nueve personas fueron desplazadas, según el departamento de bomberos.
Menos de 20 minutos después, los bomberos fueron llamados a una casa adosada en Kentucky Avenue en el sureste de DC.
Ese incendio dejó a siete personas y dos gatos sin hogar.
No se reportaron heridos en el incendio en Kentucky Avenue.