Dos incendios en DC obligan a más de una docena a abandonar sus hogares y dos bomberos resultan heridos

Dos incendios en el Distrito estallaron con apenas minutos de diferencia la madrugada del miércoles, obligando a más de una docena de personas a abandonar sus hogares.

La primera llamada al Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC se produjo poco antes de las 2 a. m.: un incendio en un sótano en Kansas Avenue, en el vecindario de Petworth, en el noroeste.

Dos bomberos fueron trasladados a un hospital con heridas leves. Nueve personas fueron desplazadas, según el departamento de bomberos.

Menos de 20 minutos después, los bomberos fueron llamados a una casa adosada en Kentucky Avenue en el sureste de DC.

Ese incendio dejó a siete personas y dos gatos sin hogar.

No se reportaron heridos en el incendio en Kentucky Avenue.