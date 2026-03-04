Condenado a 40 años de prisión un hombre que asesinó a una mujer con una carretilla elevadora

Un hombre de Waldorf, Maryland, fue sentenciado el lunes a 40 años de prisión por asesinar a una mujer en 2023 utilizando una carretilla elevadora.

Bryce Caleb Timothy Brown fue declarado culpable a finales del año pasado del asesinato de Gloristine Pinkney.

Durante la sentencia, el fiscal adjunto del condado de Charles, Jonathan Beattie, pidió al juez que le diera a Brown 50 años de prisión, diciendo que lo que sucedió fue «una trágica pérdida de vidas de la manera más horrenda posible».

Según los fiscales, Brown robó una carretilla elevadora del Lowes donde trabajaba en Waldorf el 2 de julio de 2023. Luego, Brown condujo la carretilla elevadora hasta el Home Depot cercano y la estrelló contra un automóvil estacionado donde Pinkney estaba durmiendo.

Pinkney, a quien los fiscales dijeron que Brown no conocía, salió del auto e intentó huir, pero Brown la siguió y la atropelló con la carretilla elevadora, matándola.

Los primeros en responder la encontraron atrapada debajo de la carretilla elevadora.

Tras el asesinato, la fiscalía declaró que Brown huyó en el coche de Pinkney y usó su tarjeta de crédito para comprar gasolina. Brown fue declarado culpable y sentenciado por los cargos de asesinato en segundo grado, allanamiento de morada y hurto.

Antes de sentenciar a Brown a 40 años, el juez William Greer dijo: «Esta es una situación terrible; afecta a su familia y a la familia de la Sra. Pinkney. Su familia podrá verlo y hablar con usted, pero la familia de la Sra. Pinkney no. Es una tristeza profunda».

«Está claro que hubo un problema de salud mental, pero no está claro que lo ocurrido fuera consecuencia de ello. No puedo pasar por alto lo horrendo que fue esa acción», añadió Greer.